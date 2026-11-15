Plazo fijo: cuánto hay que invertir para ganar $250.000

Las entidades financieras ofrecen diferentes tasas para los depósitos en pesos. El simulador del Banco Nación te ayuda a evaluar una inversión a corto plazo.

El plazo fijo es una de las alternativas más utilizadas por los argentinos para invertir sus ahorros.

El plazo fijo sigue siendo una de las alternativas más elegidas por los ahorristas argentinos que buscan generar ingresos adicionales por sus depósitos en pesos . De todas formas, los rendimientos no son iguales en todas las entidades financieras, ya que cada banco establece sus propias tasas de interés.

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En noviembre de 2026, las diferencias entre las propuestas bancarias pueden modificar el capital necesario para alcanzar una determinada ganancia. Por eso, antes de invertir, es importante comparar los porcentajes disponibles y conocer cómo se calculan los intereses de una colocación a 30 días.

De acuerdo con el Banco Central de la República Argentina (BCRA) , las entidades financieras ofrecen distintas tasas nominales anuales (TNA) para los depósitos tradicionales en pesos. El organismo publica un comparador que reúne las propuestas de los diez bancos con mayor volumen de depósitos del país, además de otras entidades que permiten constituir plazos fijos online.

Los bancos ofrecen distintas opciones de inversión para quienes buscan generar rendimientos en pesos.

Las tasas informadas para colocaciones a 30 días son las siguientes:

Entre los bancos tradicionales, Banco Provincia y Banco Macro presentan una TNA del 21% , mientras que Banco Nación ofrece un rendimiento del 19,25% para las operaciones hechas por canales electrónicos . Es importante recordar que las tasas pueden cambiar y que algunas entidades establecen condiciones diferentes según el monto invertido, el plazo elegido y el canal usado para hacer la operación.

Las herramientas de simulación permiten conocer los intereses estimados antes de hacer un depósito. Freepik

Lo que tenés que colocar para obtener $250.000 en un plazo fijo de 30 días

El Banco Nación cuenta con un simulador oficial de plazos fijos que permite conocer el rendimiento estimado de una inversión según el capital depositado y la cantidad de días seleccionados. Para las inversiones tradicionales en pesos hechas por canales electrónicos, la entidad informa una TNA del 19,25% para plazos de entre 30 y 59 días.

Con ese porcentaje, para conseguir $250.000 de intereses en 30 días es necesario invertir $15.800.866. El cálculo estimado queda de esta manera:

capital inicial: $15.800.866

plazo de inversión: 30 días

tasa nominal anual: 19,25%

intereses obtenidos: $250.000

monto total al vencimiento: $16.050.866

Esto significa que, una vez transcurridos los 30 días, el ahorrista recuperará el dinero depositado y recibirá los intereses generados durante ese período. El resultado cambia si el plazo fijo se constituye presencialmente en una sucursal del Banco Nación.

Para esa modalidad, la entidad informa una TNA del 15,50% en depósitos de 30 a 59 días. Con ese porcentaje, el capital necesario para obtener $250.000 de intereses va a ser de $19.623.656. Hay que tener en cuenta que los plazos fijos tradicionales requieren mantener el dinero inmovilizado hasta el vencimiento.