Guzmán: "Presionan para que Argentina ofrezca más, pero no se puede, no es sostenible" El ministro de Economía, Martín Guzmán, reconoció que los tenedores de bonos soberanos presionan al Gobierno para que mejore la propuesta de reestructuración, pero enfatizó que el país no puede ofrecer más que lo anunciado porque la deuda "no es sostenible".