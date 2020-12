Menos expectativas devaluatorias, según analistas (por ahora)

El reporte, elaborado por el economista Sergio Chouza, afirma que “tras varios meses en donde las brechas se mantuvieron en torno al 60%-75%, se esperaba que luego de culminar con éxito la renegociación de deuda con los bonistas privados puedan reducirse aún más, a pesar del control de capitales férreo que tiene el país producto de la vulnerabilidad externa heredada”. Pero recuerda que luego del cepo reforzado del Banco Central del 15 de septiembre “comenzaron a aumentar tanto el dólar blue/ilegal como el MEP y CCL, llegando a tocar el punto máximo de cada una de las brechas entre el 21 y 23 de octubre, cuando todavía se encontraban acomodándose a la quita del parking y los bonos dólar-linked”. El dólar blue llegó a estar en $195 con una brecha de casi 150%, mientras que el CCL presentó una brecha de 132% ($181) y el MEP una de 109,3% ($163). “A partir de allí, producto de las medidas que ampliaron la oferta en los canales bursátiles, donde el Gobierno tiene poder de fuego, se lograron reducir las brechas hasta niveles entre el 75%-84% para los tres tipos de cambios paralelos, en el comienzo de diciembre”, relata el informe de la UNDAV.

Guido Lorenzo, director de la consultora LCG, dijo en diálogo con Ámbito, calificó como “buena noticia” la caída de la cotización del blue el cual, de acuerdo con datos del mercado informal, se ubicó ayer en $146, lo que representa el valor más bajo de los últimos tres meses. No obstante, advirtió que “no es seguro que se pueda sostener” la tendencia bajista. Explicó que “después de 15 días de ‘manos amigas’, de bonos de ANSES y licitaciones, el tipo de cambio se estabilizó”. Para el analista, “se logró disciplinar al mercado de alguna manera”.

Lorenzo explicó que la caída de los precios de los billetes paralelos se debe a que muchos inversores y empresas estaban muy posicionados en dólares y al ver que no sigue subiendo empezaron a vender. El economista dijo que “apareció oferta privada” . “Todavía quedan muchos pesos en la calle, que si no encuentran cobertura, se van a precios y eso genera un nuevo escenario de inestabilidad”, agregó.

Arrigoni, por su lado, advirtió que si bien se logró una estabilidad “se sigue con una brecha del 80%, que es enorme”. Además, el consultor financiero considera que apareció una oferta privada de billetes que está atendiendo a la demanda. Se trata de “personas que compraron a $200 y vendieron a $180. Se trata de un rebote de flotación sucia”, definió Arrigoni. Eso se explica por aquellos que compraron caro y cuando ven que el dólar sigue en baja salen a vender para perder menos. “Pero esto es imprevisible”, remarcó el titular de The First Capital Group, quien considera que “la experiencia histórica muestra que cuando el dólar en Argentina baja, es para tomar impulso más adelante”. Arrigoni además consideró que el mercado de cambios “es chico” y que “persisten muchas trabas que no lo hacen fluido”.