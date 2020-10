El liqui subió a $149,55 (brecha en 94%) aunque BCRA intervino en bonos

Diversas fuentes consultadas por Ámbito coincidieron respecto a cuál fue el mecanismo de intervención en esta oportunidad. “Hoy lo que se vio es que la intervención fue comprando bonos en dólares. Hubo mucha demanda de bonos en dólares a partir de que cerró el contado. Pudo haber sido algún organismo que tenga dólares cash”, señaló Leandro Ziccarelli, jefe de research de ICB.

“A diferencia de lo que sucedió el viernes, la estrategia no solo pasó por vender contra pesos, sino que también hubo muchas manos en la compra de bonos. El AL30D tuvo una metida de mano abrumadora y, de hecho, terminó positivo”, consignó un operador de una sociedad de Bolsa. En tanto, desde una de las ALyC líder del mercado añadieron ante la consulta de este medio: “Si se confirma que fue el Central o la ANSeS quien intervino, es una jugada interesante porque desconcierta. El mercado se puede jugar a vender bonos en pesos (AL30, por ejemplo) esperando que el sector público salga a reventar a última hora y les dé plata gratis, ya que recompran ahí. Si un día aparecen en pesos, otro en dólares, otro no aparece, le agrega desconcierto y no lo corren por ese lado”.

Cabe señalar que la cotización atribuida al contado con liquidación es la que surge de las operatorias con el bono AL30. El analista de Clave Bursátil, Gustavo Lucioni, señaló que el CCL que se opera a través de Cedear cerró en $152,22 y aquel que se realiza a través de acciones argentinas finalizó en $150,59.

Sangría

Por otra parte, el Banco Central volvió a sufrir un drenaje en sus reservas brutas. Las mismas finalizaron el día en u$s41.172 millones, lo que significa una caída de u$s82 millones respecto del viernes. Desde el día en que se endureció el cepo (15 de septiembre) hasta la fecha la sangría alcanza los u$s1.323 millones.

“Fuentes privadas del mercado estimaron que las ventas oficiales durante el día de hoy (popr ayer) totalizaron unos u$s10 millones, aproximadamente”, señaló a través de redes sociales el operador de cambios de PR Gustavo Quintana.

El Banco Central confía en que las medidas anunciadas la semana pasada, entre las que se destaca la baja de retenciones, empujen a una mayor liquidación de divisas, para engrosar las lánguidas reservas. Sin embargo, desde la entidad aclararon que la medida recién impactará durante la jornada de hoy en materia de liquidación por parte de las cerealeras. También afirmaron que hoy (por ayer) no hubo una postura de valor de venta mayorista por parte de la autoridad monetaria en la apertura, tal como se había rumoreado el viernes pasado.

En cuanto a las cotizaciones, el mayorista avanzó 6 centavos y se colocó en $77,01, por lo que la brecha en relación al contado con liqui se situó en 94,2%. Mientras que el minorista avanzó 20 centavos y llegó a los $82,64. A su vez, el dólar turista creció 33 centavos y se lo puede comprar a un valor de $136,36.

El blue se mantuvo inalterable en $150, por lo que está cotizando prácticamente igual al contado con liqui.

Otro dato de los últimos días es que el anuncio del Banco Central respecto de que habrá mayor volatilidad movió un poco el avispero en el mercado de contratos futuros del dólar. El viernes 2, un día después de las medidas, se realizaron un millón de contratos en el Rofex, mientras que el promedio diario para los primeros 20 días del mes suele ser de 400 mil contratos. En dicha plaza hoy se pautaron los contratos de dólar a diciembre en torno a los $85,85, valor que no pareciera reflejar que vaya a haber un ajuste importante en el tipo de cambio oficial de aquí a fin de año. No obstante, se trata de un segmento en el cual el principal y casi único vendedor es el propio Banco Central, que busca mantener calmas las expectativas.