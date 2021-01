Guiño al mercado: el parking del dólar MEP se reduce a un día

Ante la consulta de cómo recibió la medida, el operador de Grupo Bull Market, Maximiliano Suárez, afirmó: “Es una medida positiva y va en dirección de armonizar el mercado, pero no creo que tenga mucho impacto”. En un sentido similar, Santiago López Alfaro, presidente y socio de Patente de Valores S.A, indicó: “es una buena noticia porque va normalizando el mercado. A mi me sigue pareciendo que el precio no se rige por esas regulaciones sino por el contexto internacional y las decisiones locales. Uno o dos días es más o menos lo mismo, aunque obviamente la noticia es buena”.

En esa línea, el director de EcoGo, Martín Vauthier, consignó: “Es positivo que hayan reducido los días de parking, pero sería deseable que se elimine directamente. Hay que propender a que la operatoria en el mercado bursátil sea lo más fluida posible, ya que en un contexto de cepo cambiario es una válvula de escape, más allá de que al haber presión cambiaria sube la brecha y genera impacto en las expectativas”.

Por otra parte, el comunicado incluyó un tercer punto que limita a 100 mil nominales por semana la operación en el mercado precio tiempo para quienes realicen transacciones de contado con liquidación a través de bonos de legislación local. La norma puntualiza: “De forma transitoria y excepcional, las cuentas de los comitentes no incluidos en el concepto de carteras propias de los ALyCs, para el conjunto de valores negociables de renta fija soberanos nominados y pagaderos en dólares estadounidenses bajo ley local, en el segmento de interferencia de ofertas con prioridad precio tiempo, deberán limitar sus posiciones vendedoras netas a 100.000 nominales semanales cuando se trate de operaciones con liquidación cable”.

Sin embargo, el comunicado aclara que podrá operarse bajo los parámetros habituales en el segmento de negociación bilateral o con títulos valores distintos a los mencionados. Es decir, se podrán utilizar, por ejemplo, bonos argentinos de legislación extranjera (como el GD30) de manera ilimitada.

“Lo que tratan de restringir es la cantidad de montos que se pueden comprar de dólar cable a través del AL30. Están tratando de aflojar un poco con la intervención”, sostuvo el jefe de research del Instituto de Capacitación Bursátil, Leandro Ziccarelli.