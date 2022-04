Salieron u$s10.000 millones de los emergentes en marzo (primera vez en 12 meses)

La guerra en Ucrania, la movida de la Fed, la inflación creciente, entre otros factores de los últimos meses no le han sido indiferentes a los inversores que en marzo revelaron sus preferencias al retirar posiciones de los mercados emergentes por cerca de u$s10.000 millones. Como está tan de boga últimamente, fuga o huida, o como quieran llamarla, lo cierto es que los inversores cuando perciben “ruido” o algún hecho afecta sus expectativas o bien eleva el nivel de incertidumbre reaccionan lógicamente yendo a buscar refugio en otros activos o mercados. La salida de capitales de no residentes de los mercados emergentes de marzo pasado, estimada por el IIF en u$s9.800 millones, es la primera desde marzo de 2021. Sin embargo, no todo está perdido, podrían declamar los distintos gobiernos de la Latinoamérica ya que, a pesar del contexto actual, estuvieron entre los más bendecidos de esta huida de los fondos internacionales.