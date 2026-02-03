Golpiza a Thiago en Pinamar: el amigo acusado del ataque se negó a declarar ante la Justicia

El joven de 17 años fue indagado por la Justicia y continúa detenido en Dolores mientras se esperan peritajes psicológicos. Thiago sigue internado en terapia intensiva.

El adolescente de 17 años acusado de haber atacado brutalmente a su amigo Thiago en Pinamar se negó a declarar ante la Justicia, permanece detenido en un centro de menores de Dolores y enfrenta una imputación por lesiones, mientras los investigadores aguardan los resultados de las evaluaciones psicológicas y psiquiátricas solicitadas en el marco de la causa.

El menor fue indagado este lunes por la fiscal Mónica Ferre, del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de Dolores , quien investiga el violento episodio ocurrido en Pinamar que dejó a Thiago, de 14 años, internado en terapia intensiva con una grave lesión en la cabeza. Tras la audiencia, el joven optó por no prestar declaración.

El acusado permanece alojado en el Centro de Detención de Menores de Dolores , donde fue trasladado luego de que la imputación inicial se agravara y la aprehensión se convirtiera formalmente en detención. En paralelo, se esperan los informes sobre su perfil psicológico y psiquiátrico, que serán incorporados al expediente judicial.

El arresto del joven se produjo el viernes pasado, luego de que el otro menor de 14 años que había estado presente durante el hecho se quebrara ante la policía y relatara lo ocurrido. A partir de ese testimonio, la fiscal dispuso su inmediata detención y avanzó con las medidas judiciales correspondientes.

Según fuentes del caso, los defensores del acusado solicitaron como evacuación de citas que se convoque a declarar a testigos y a la víctima , una instancia que está prevista para este martes y se realizará de manera telemática. Posteriormente, se llevará a cabo la audiencia de prisión preventiva ante el Juzgado de Garantías del Joven de Dolores.

“Ahí se resolverá si el acusado continúa preso o si se morigeran las condiciones de detención”, explicaron fuentes judiciales.

Los padres de Thiago pidieron por la liberación del adolescente

Los padres de Thiago, el adolescente de 16 años que fue brutalmente atacado a golpes en Pinamar, solicitaron a la Justicia que el menor detenido por la agresión recupere la libertad. A pesar del dolor por lo ocurrido, remarcaron que su postura no está guiada por el rencor y destacaron que su hijo se encuentra estable y en evolución favorable.

Luciana y Sebastián, los padres del joven, atravesaron horas de profunda angustia tras el ataque. Lejos de pedir una sanción ejemplar o una detención prolongada, los padres de Thiago pidieron que el joven detenido recupere la libertad.

Según explicaron, se trata de alguien a quien conocen desde hace muchos años y cuya familia mantiene un vínculo cercano con la suya. “Ese chico tiene familia, tiene una mamá, un papá, los conocemos de toda la vida. Los queremos como a nuestros hijos. Estamos dolidos, pero no tenemos odio”, señalaron, al explicar por qué no desean que el agresor continúe detenido.

En ese mismo sentido, el padre del adolescente fue contundente al remarcar su postura ante la Justicia. “Queremos que salga de la cárcel y vaya a su casa. No sé qué le habrá pasado por la cabeza para hacer lo que hizo, pero no tenemos odio”, sostuvo.

Cómo sigue la salud de Thiago

En cuanto a la evolución médica, los padres del joven confirmaron que Thiago se encuentra clínicamente estable, aunque continuará internado en terapia intensiva para un monitoreo permanente. El adolescente fue trasladado inicialmente a un centro de salud local y luego derivado al Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría, donde permanece internado con un hematoma cerebral no quirúrgico, consecuencia de una fractura de cráneo con hundimiento.