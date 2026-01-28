Criptomonedas: Tether compra oro como los bancos centrales y ya cuenta con u$s24.000 millones en reservas

La empresa detrás del token USDT compró 27 toneladas de oro físico en el último trimestre del año pasado.

La empresa cripto Tether, famosa por su stablecoin USDT, consolidó su posición como uno de los mayores compradores de oro físico del mundo , expandiendo agresivamente sus reservas de lingotes y diseñando una estrategia de inversión que combina activos tradicionales con criptomonedas.

La firma posee hoy reservas de oro valoradas en alrededor de u$s24.000 millones , un salto significativo gracias a la fuerte revalorización del metal precioso en los últimos meses y sus compras continuas de bullion.

Durante el cuarto trimestre de 2025 , Tether compró aproximadamente 27 toneladas métricas de oro físico , continuando con un ritmo de adquisiciones que lo ubicó entre los compradores más activos del mercado, incluso comparables a algunos bancos centrales en términos de volumen adquirido.

El metal experimentó un rally impresionante, rompiendo barreras técnicas claves y empujando su precio por encima de los u$s5.300 por onza , lo que elevó el valor de los activos de Tether en más de u$s5.000 millones solo por la apreciación del oro existente.

Este auge se da en un contexto de creciente incertidumbre económica global , donde los inversores buscan refugio en activos tangibles frente a la volatilidad de los mercados financieros y las tensiones geopolíticas.

Tether empezó a comprar oro físico en 2020, durante la pandemia de COVID-19, y siguió reforzando sus reservas a medida que las tensiones internacionales y la inestabilidad monetaria se intensificaron.

tether USDT.jpg Tether rivaliza con los bancos centrales y ya cuenta con u$s24.000 millones en reservas de oro

Más allá de aumentar sus reservas, la compañía anunció una nueva directiva estratégica: el CEO Paolo Ardoino indicó que planeó asignar entre 10% y 15% de la cartera de inversiones corporativas a oro físico, como parte de un esquema de diversificación junto con otros activos como Bitcoin.

Una estrategia de largo plazo para ganar millones

Esto sitúa al oro en una posición central dentro del portafolio global de la empresa, comparable en importancia a otras clases de inversión que respaldan su negocio.

Ardoino explicó que la compra sistemática de oro no solo respalda productos específicos como el token XAUT, un activo digital respaldado 1:1 por lingotes, sino que también sirve como colchón de mercado frente a la depreciación de monedas fiat y la volatilidad de criptomonedas.

Tether mantiene el oro almacenado en instalaciones de alta seguridad en Suiza y revisa sus decisiones de compra trimestralmente en función de las condiciones del mercado.

Además del oro físico, Tether continúa invirtiendo en letras del Tesoro, el sector tecnológico, empresas de regalías de oro y Bitcoin, reflejando una visión integradora entre activos tradicionales y digitales que buscan equilibrio entre estabilidad y crecimiento.