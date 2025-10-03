Fin de semana largo ideal para una escapada: un feriado sorpresa en octubre alegrará a miles de argentinos







Tras un septiembre sin muchos feriados, octubre trae un fin de semana largo ideal para muchas personas.

Octubre arranca con un fin de semana largo y supera en cantidad de feriados a septiembre.

Después de dejar atrás un mes sin feriados a nivel nacional como septiembre, llegó octubre, quién si bien no se destaca por tener días no laborables en grandes cantidades, trae consigo algunos para que la gente pueda aprovechar un más que merecido descanso.

Si bien no muchos lo sabían, podrán tener la oportunidad de tener un fin de semana largo, ya que el lunes 6 de octubre existe la posibilidad de que varios puedan gozar de un asueto inesperado. No afectará a todos, pero sí serán bastantes los que podrán tener la posibilidad de gozar de un día libre.

Feriados Descanso Octubre trae muchos más feriados que su predecesor. Freepik

A qué se debe el feriado del 6 de octubre de 2025 Si bien no forma parte del calendario oficial de feriados a nivel nacional, habrá un detalle que muchos no tenían en cuenta y deberán considerar para poder gozar de un día no laborable. Es que varias localidades y partidos celebran sus aniversarios fundacionales y fiestas patronales. Arrecifes, Morón, Escobar, Maipú y Moreno, entre otros.

Si bien caen el 5 y 7 de octubre, los municipios bonaerenses entienden que lo más productivo es decretar asueto el lunes 6 de octubre, aunque varios aguardan una confirmación oficial. Así, podrán brindar un fin de semana largo para el sector público y que será opcional para los privados, que quedará en la decisión final de los empleadores.

Feriados 2025: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles de 2025 Lunes 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible) Jueves 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables de 2025 Domingo 12 de octubre : Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)

: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable) Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre)

