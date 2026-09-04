Un banco ofrece nuevos créditos hipotecarios UVA: requisitos, montos máximos y cómo solicitar los $524 millones

La nueva línea Casa Propia busca facilitar el sueño de la vivienda con facilidades de pago e incentivos para los clientes del banco.

Conseguir financiamiento para comprar, construir o mejorar una vivienda sigue siendo una de las principales trabas para muchas familias. Ahora, Banco Provincia lanzó una nueva línea de créditos hipotecarios UVA que suma otra alternativa para quienes necesitan afrontar ese tipo de proyectos.

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La propuesta llega con condiciones distintas según el perfil del solicitante y una herramienta pensada para evitar que la cuota se aleje demasiado de la evolución de los salarios.

Casa Propia permite solicitar hasta 250.000 UVA , equivalentes a unos $524 millones según el valor de la unidad al 31 de agosto de 2026. El préstamo puede devolverse en hasta 240 cuotas, es decir, 20 años , con la posibilidad de sumar un año de plazo constructivo según el tipo de proyecto.

El mecanismo busca evitar que los pagos mensuales se alejen de la evolución de los ingresos.

Para quienes cobran su sueldo o jubilación en Banco Provincia y financian una vivienda única, la tasa parte del 9% nominal anual más UVA . Para quienes no perciben sus haberes en la entidad o destinan el préstamo a una segunda vivienda, sube al 15% más UVA.

También cambia cuánto puede cubrir el banco. Los clientes que cobran sus haberes allí pueden financiar hasta el 80% del menor valor entre el presupuesto de obra y la tasación , mientras que para el resto de los solicitantes el máximo es del 70%.

La línea sirve para construir, ampliar, terminar o refaccionar una vivienda. Además de los métodos tradicionales, acepta sistemas industrializados como steel frame y balloon frame.

Esta opción funciona como un préstamo personal de trámite remoto y se gestiona directamente en la empresa. Freepik

Cómo funciona la cláusula gatillo para que la cuota no supere al salario

Uno de los puntos más particulares de Casa Propia es la cláusula vinculada al Coeficiente de Variación Salarial. La idea es evitar que una suba de las UVA termine alejando demasiado la cuota de la evolución de los ingresos.

Para eso, Banco Provincia comparará cada mes la cuota actualizada por UVA con otra calculada según el CVS más dos puntos porcentuales.

Si la primera resulta más alta, el cliente pagará la cuota correspondiente y después recibirá en la cuenta asociada al préstamo una bonificación por la diferencia entre ambos valores.

Esto no significa que la cuota quede congelada ni que deje de actualizarse. El mecanismo entra en juego cuando el ajuste por UVA supera al cálculo basado en la evolución de los salarios.

Requisitos y tope de ingresos: quiénes pueden acceder al financiamiento

Casa Propia está disponible tanto para quienes cobran sus haberes en Banco Provincia como para el público general. Pueden solicitarlo trabajadores en relación de dependencia, jubilados, pensionados, autónomos y monotributistas que superen el análisis crediticio del banco.

No existe un ingreso máximo para acceder. Lo que sí se establece es cuánto puede representar la cuota dentro de los ingresos netos: hasta el 25% para quienes cobran sus haberes en la entidad y hasta el 20% para el resto.

Para pedir el préstamo también es necesario contar con ingresos mensuales permanentes, no registrar antecedentes crediticios desfavorables y superar la evaluación requerida para contratar el seguro de vida. Según la situación laboral, pueden solicitarse recibos de sueldo, constancias de inscripción ante ARCA y comprobantes de ingresos.

A eso se suma la documentación del inmueble y del proyecto que se busca financiar. La línea admite hasta tres titulares y está destinada a viviendas ubicadas dentro de la provincia de Buenos Aires.