Nicolás Dujovne analizó la inflación y dio su diagnóstico del programa económico de Javier Milei

El exministro planteó uno de los desafíos de Milei, que valoró como similar al que afrontó Macri. “El modelo mismo per se tiene una dificultad, que nosotros la vimos muy claramente durante la administración de Macri, que es la de construir una sociedad más abierta y competitiva donde el Estado empieza a acomodar sus cuentas, convergemos al equilibrio fiscal y vayamos a impuestos más razonables”, dijo y aclaró lo que implicaría: “Es una economía más áspera con respecto a la que uno traía anteriormente. El beneficio de las empresas dependerá de competir todos los días en el mercado y no del lobby o de tener una cuasi renta por tener un kiosquito”.

Dujovne explicó que es casi que natural que el primer año sea difícil, pues es una transición de un modelo a otro. Por otra parte, alertó de que “hay inicialmente un costo para el bolsillo del consumidor”. Se trata de un “reacomodamiento” que tiene como objetivo “reducir estos subsidios irracionales que el kirchnerismo le puso al transporte y a la energía y eso implica retirar un subsidio que impacta a los consumidores”, según expresó.

El exministro volvió a usar una vieja frase conocida y que se convirtió en lema de la gestión Macri: “Estamos auscultando a ver cuando aparece una luz al final del túnel para ver si la economía puede arrancar”. “Si eso ocurre y el programa actual, que fue bastante sólido para la primera etapa, lo empalmamos con otro de continuidad, a fin de año vamos a tener una economía mucho más competitiva”, se entusiasmó Dujovne.

Cepo al dólar

Dujovne aseguró que “con este programa fiscal, el Gobierno podría haber levantado el cepo apenas iniciada la gestión”. Y explicó: “Cuando digo levantado el cepo es levantar la mayor parte de las restricciones que hoy tiene. Creo que el Gobierno minimiza la importancia de lo que ha hecho fiscalmente en términos de la capacidad de levantar el cepo”.

Dujovne.webp

“¿Por qué todavía no salimos?”, se preguntó para luego responder: “Porque todavía hay un debate interno del Gobierno que no sabe si vamos a la flotación administrada o a la dolarización endógena”. Dujovne planteó sus reparos con la dolarización endógena: “Me genera dudas”.

Sobre el RIGI

Dujovne respaldó firmemente el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), parte de la Ley Bases, que fue aprobado sin contratiempos en la Cámara de Diputados, pero enfrenta críticas en el Senado por parte de legisladores de la oposición. Dujovne considera que el RIGI podría ser un impulsor clave del crecimiento económico. En sus palabras, "El RIGI es una herramienta muy efectiva. Hay numerosos sectores que lo necesitan, especialmente después de que Argentina haya tenido problemas recurrentes con contratos".

Además, el exministro elogió un aspecto crucial que, según él, ha pasado desapercibido, pero se está gestionando de manera excepcional. "Lo que ha logrado la secretaría de Comercio Exterior es verdaderamente notable. Se han eliminado todas las licencias no automáticas, las Siras, el CEF. En la actualidad, no existen licencias no automáticas. Esto no ocurría desde los años 90. Se ha eliminado la obligación de que todos los productos textiles o denuncias de dumping pasen por un escrutinio minucioso, tratándolos como posibles contrabandistas".