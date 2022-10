Reapareció Nicolás Dujovne: habló de hiperinflación y pobreza del 90%

"Hoy la Argentina tiene 10 puntos del PBI de deuda del BCRA, que corre a una tasa efectiva del 100% anual, y genera una oferta de dinero de 10 puntos del producto, que hace imposible que la tasa de inflación baje. Sin corregir ese problema la Argentina no va a tener una tasa de inflación más baja, y cada peso que emitimos por el déficit cuasi fiscal es equivalente a cada peso que emitimos para financiar el déficit fiscal", continuó.

Sobre el efecto de la inflación, definió: "Si miramos la pobreza seguramente está en niveles más cercanos al 40% que al 35%, y subiendo. Entonces siempre hay que mirar los contrafácticos. Hay que tener es una política que apunte a bajar la inflación en el mediano y largo plazo. No me sirve mirar el mes que viene. Esa es la típica visión kirchnerista. Evito un costo el mes que viene y acumulo problemas que no se resuelven nunca. Si mantenemos esta política vamos a tener la pobreza que tiene Venezuela, que es del 90%", sentenció

Consultado por si veía una incompatibilidad entre su propuesta de una moneda común con Brasil y la autonomía del Banco Central, el exministro apuntó: "No son para nada excluyentes, van de la mano. Es una de las alternativas que Argentina tiene que evaluar. Algún arreglo monetario que institucionalice un poco más los límites al BCRA, como una moneda con Brasil, tiene ventajas sobre, por ejemplo, la dolarización. La correlación entre los términos de intercambio entre la Argentina y Brasil, es una correlación positiva cercana a 0,5. La correlación entre los términos de intercambio entre Argentina y Estados Unidos es negativa, y estamos expuestos a shocks distintos", dijo.

"Un arreglo multilateral o bilateral con otra moneda implica un límite más grande que le pone frenos a la política. Es más difícil romper luego el no financiamiento al tesoro", destacó como un beneficio adicional de la formación de una moneda común. "Esas son probablemente las dos ventajas: velocidad y capacidad del Banco Central de resistir las presiones".

"Argentina puede transitar también el camino de construir una moneda fuerte, sólida, con inflación similar a la internacional, eso implica mucha disciplina fiscal, implica que la política tiene que realmente reconocer la importancia del equilibrio fiscal de largo plazo. Tenemos que entenderlo: no hay maniobras monetarias que vengan a salvarnos a los argentinos del problema inflacionario si no resolvemos el problema macroeconómico, que es un déficit fiscal crónico".

"Vamos hacia una inflación de tres dígitos, y finalmente la sociedad percibe el costo de los desarreglos fiscales. Hoy hay una demanda de estabilidad muy grande, lo cual no quiere decir que cuando uno baje las medidas que hay que tomar para solucionar el desarreglo fiscal, la sociedad acuerde", remarcó sobre el escenario inflacionario y destacó que "hay que hacer una tarea de docencia muy clara con lo que hay que hacer para eliminar la inflación". Subrayó además de que esto puede tener un costo a corto plazo: "Hay que poner todo en la balanza, explicárselo a la sociedad y yo creo que hoy está mucho más madura para enfrentar el problema fiscal que en 2015 cuando los síntomas eran menos visibles".

Dujovne negó estar trabajando en un plan económico para Macri

"Yo pertenezco al espacio político y hablo con los referentes de nuestro espacio, no estoy elaborando un programa económico específico", definió el exfuncionario. Además rechazó elegir un candidato de Juntos por el Cambio al que apoyar: "Es muy temprano".

Sin embargo, insistió en que la receta aplicada durante su gestión era la correcta: "Argentina tendría que haber corregido el déficit más rápido, sin dudas que el déficit tendría que haber sido corregido más rápido. Nosotros en 2017 ya bajamos el gasto público a dos puntos del PBI, entonces cuando comenzó mi gestión comenzamos una corrección acelerada de la situación fiscal, pero creo que la administración debería haber empezado desde el día uno priorizando el objetivo fiscal por sobre otros objetivos que también estuvieron, que si uno lo mira uno por uno individualmente, eran muy valiosos, pero creo que había que poner por delante el objetivo de una reducción del déficit muy rápida para evitar estar expuestos a un shock como el que tuvimos en 2018".

En esa línea, defendió su decisión de recurrir al FMI para tomar el crédito más grande que haya otorgado el organismo y calificó a la medida como correcta: "Es lo que estaba permitiendo que la Argentina atraviese esa sequía transitoria de financiamiento sin entrar en default, sin tener que poner un cepo. Ya vemos cuáles son los costos del cepo y los costos de la mega emisión de dinero, porque la alternativa que tenía la Argentina en ese momento era imprimir dinero".

"El Fondo ha tenido problemas no sólo con Argentina sino con muchos otros países en sus últimos programas, y lamentablemente también ha perdido credibilidad", destacó sobre el organismo y agregó: "Hoy el sello del Fondo no genera lo mismo en términos de credibilidad para el país que suscribe el programa, que es lo que ocurría hace algunos años. En términos de permitir a los países volver al mercado de deuda voluntaria, los programas del FMI han sido bastante más pobres que lo que ocurría varios años atrás".

"El Fondo ha tenido serios problemas de diagnóstico en términos de la resurgencia de la inflación en el mundo. No pudieron advertir que las mega expansiones fiscales y monetarias durante la pandemia iban a tener el efecto inflacionario que tuvieron a lo largo del mundo. En el caso de Argentina yo creo que lo que el Fondo reconoce es que es muy difícil que las políticas macroeconómicas sanas hoy tengan ownership por parte de las autoridades. Reconociendo que la Argentina hoy no tiene esa voluntad de moverse hacia un programa que sea muy sólido, el Fondo decide ser flexible. Ahora, tenemos que preguntarnos en un programa en el cual se están cumpliendo las metas, la inflación es del 100% anual, hay un problema de diseño en el programa, no solo de la laxitud en el cumplimiento de las metas".

Sobre el cumplimiento de Argentina con los compromisos, destacó: "Está claro que Argentina está cumpliendo formalmente, aunque no en el espíritu. La emisión monetaria no financia más al Tesoro con adelantos transitorios, pero el Banco Central compra un trillón de pesos de bonos. Está emitiendo dinero, y eso no se computa".