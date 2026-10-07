Nicolás Fernández Lobbe: "La inteligencia artificial cambió el mercado laboral"

La demanda de trabajadores se mantiene firme en sectores como energía, petróleo, minería y tecnología, mientras otras actividades muestran una ralentización. El especialista también analizó el impacto de la inteligencia artificial, el pluriempleo y la evolución de los salarios.

Nicolás Fernández Lobbe analizó la demanda laboral, los salarios y los cambios que atraviesa el mercado de trabajo.

El mercado laboral argentino atraviesa un escenario de contrastes, con sectores que mantienen una fuerte demanda de trabajadores y otros que comenzaron a mostrar una ralentización. Energía, petróleo, minería, tecnología e ingeniería aparecen entre las áreas con mayores oportunidades, mientras que el consumo masivo, el retail y los servicios registran una menor búsqueda de personal. Así lo analizó Nicolás Fernández Lobbe, socio en Biset Fernández Lobbe, expertos en Búsqueda y Selección Ejecutiva.

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En diálogo con Ámbito , Fernández Lobbe también se refirió al impacto de la inteligencia artificial en los perfiles laborales, al crecimiento del pluriempleo y a la evolución de los salarios. Según explicó, las empresas adoptaron una mayor cautela ante el escenario electoral y comenzaron a postergar algunas decisiones de inversión y contratación, aunque los salarios de los grandes directivos muestran una mejora respecto de un año atrás.

Periodista: ¿Cómo está la situación del empleo en la Argentina?

Nicolás Fernández Lobbe: Bueno, yo creo que, obviamente, como hay una economía en dos velocidades, podemos hablar también de una búsqueda de empleo en dos velocidades. Ya es más que sabido que hay sectores que están creciendo fuertemente: energía, petróleo, minería, economía del conocimiento, etcétera. Por un lado, obviamente, son rubros que demandan trabajo.

NFL: Sí, encontrás. Y te diría que en el último tiempo mucho más, porque por ahí había algunos sueldos que, medidos en dólares, eran difíciles de encontrar porque la gente se iba a trabajar afuera o trabajaba para afuera. Hoy me parece que está mucho más competitivo el mercado.

P: ¿Está viniendo gente a trabajar a la Argentina? ¿Argentinos que estaban afuera o extranjeros?

NFL: Argentinos que estaban afuera. Hoy, obviamente, dos años atrás no podían igualar el salario que ganaban afuera, pero hoy sí. Sobre todo en posiciones que tienen que ver con finanzas, operaciones, etcétera.

P: ¿Cuando hablás de finanzas te referís a todos los sectores?

NFL: No, de finanzas estoy hablando de las posiciones.

P: ¿Qué posiciones son las que tienen más oferta para el mercado laboral hoy?

NFL: Bueno, hay, de vuelta, por ejemplo, en tecnología. En su momento había una falta enorme de programadores. Hoy, inteligencia artificial mediante, ese entry level, que eran todos estos programadores que eran muy difíciles de encontrar y que estaban, si querés, en una posición de mucho poder frente a las empresas porque había muchísima demanda y poca oferta, cambió completamente. Hoy, por ejemplo, eso cambió con la tecnología, por ponerte un ejemplo concreto.

P: ¿Y qué te piden?

NFL: Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la parte administrativa financiera o bien financiera. Siempre que la Argentina empieza con estos vaivenes, o ahora todo se empieza a frenar por las elecciones, ese tipo de experiencia es muy demandada en las empresas.

P: ¿Y qué otras profesiones dirías que son muy demandadas y que te cuesta conseguir?

NFL: Ingeniería está en el tope. El otro día escuchábamos que hablábamos de 8.000 ingenieros, 120.000 en Estados Unidos y más de un millón en China.

P: ¿Y nosotros 80.000?

NFL: No, 8.000.

P: ¿Pero de esos, por ejemplo, cuántos son ingenieros en petróleo?

NFL: En ingeniería en petróleo, por ejemplo, que es hoy un boom, 45, 50 personas.

P: Claro, ingeniería en petróleo. La recomendación sería estudiar ingeniería.

NFL: Bueno, mi hija más grande ahora empieza a estudiar Ingeniería Industrial, así que está estudiando. Y hay mucha gente que está empezando a estudiar ingeniería.

P: ¿Qué sectores bajan la demanda?

NFL: Bueno, a ver, hoy hablábamos con un colega recién del retail, por ejemplo, y del consumo masivo. De vuelta, es un sector bastante golpeado.

P: ¿Servicios también?

NFL: En servicios también hay baja demanda.

P: ¿Y qué pasa con tu actividad cuando hay un año electoral? Que en este caso se adelantó, digamos. ¿Se frena?

NFL: Sí, 100%.

P: ¿Totalmente?

NFL: 100%. Empezás a escuchar... A ver, de vuelta, sacando los sectores que ya sabemos que...

P: ¿Ya están trabajando?

NFL: Sí.

P: Sí, y además, no importa quién gane, no se puede frenar.

NFL: Los otros sectores, básicamente los dueños de empresas o los tomadores de decisiones, como los CIO de grandes corporaciones, dicen: “Vamos a esperar antes de saber cuánto vamos a invertir”. La construcción, por ejemplo, que viene cayendo un montón, es un caso bastante elocuente de lo que está pasando: decir “espero, veo qué pasa y tomo decisiones de invertir”.

P: Estamos hablando de casi dos años.

NFL: Sí, la verdad que es... Yo te diría que ahora estamos en octubre. Hace un mes, por lo menos un mes y medio, empezamos a ver esto. Empezamos a ver una ralentización de todo lo que tuviese que ver con...

P: Demanda de personal.

NFL: Exactamente, sí.

P: Y en el mundo, ¿está cambiando la inteligencia artificial? ¿Está cambiando el perfil del trabajador en general?

NFL: Sí. Mirá, hay algo que se llama pluriempleo, que la pandemia lo aceleró. Es esto del home office y todo lo que sabemos. Pero ¿qué está pasando hoy? Que mucha gente decide, en el mundo —está todavía mucho más desarrollado que en Argentina—, que más allá de su empleo en relación de dependencia, con el tiempo que tiene y tecnología mediante, hoy uno puede, por ejemplo, con el celular, ser distribuidor de una cadena —no vamos a decir una marca— de venta directa. Hoy lo podría hacer porque, si estoy trabajando home office, dedico tres o cuatro horas a full a mi trabajo y después la otra mitad del día puedo hacer un negocio para completar lo que es mi salario.

P: ¿Vos dirías que esa es una tendencia que ha venido para quedarse?

NFL: En el mundo, sí, 100%. Y, de hecho, acá por ahí se lo toma. He visto algunas notas últimamente: “Bueno, para complementar lo que no me alcanza”. La discusión es por qué hay tantos monotributistas y baja el empleo formal. Y la verdad es que, en muchos casos, puede ser porque no llegan a fin de mes. El trabajador de Uber, el trabajador de delivery rápido, etcétera. Bueno, yo creo que hay gente que, aun con un trabajo formal, trabajando ocho horas y bien, igual quiere completar un poco más esos gastos.

P: Para ser dueño, quizás.

NFL: Totalmente. Y hoy con una computadora puede ser dueño.

P: ¿Estás notando una mejora salarial en los pedidos? Ustedes reciben pedidos de empresas. Respecto a un año atrás, ¿estás notando que están queriendo pagar más?

NFL: Sí, sí.

P: ¿Por la misma posición?

NFL: Sí, sí, en ese sentido, sí. Yo creo que, levemente, los salarios le están ganando a la inflación.

P: ¿Le están ganando?

NFL: Sí. Más allá de la estadística oficial. Tiene que ver un poco con el corrimiento del dólar, pero hay salarios, de vuelta. Estamos hablando, por ahí, en el sector específico donde yo trabajo, de headhunting, que tiene que ver con grandes empresas, etcétera.

P: ¿Los grandes directivos?

NFL: Exactamente. Esos salarios sí están más altos que un año atrás.

P: ¿Sos optimista respecto al 2027?

NFL: Sí, siempre. Porque yo creo que, un poco por lo que te decía, me parece que el mundo va hacia ese lugar. Tenemos las cosas que necesita el mundo. Y me parece que, más allá de lo político, gente que sabe mucho más, creo que hay cosas que no se pueden parar independientemente de la elección. Se pueden ralentizar, pero no frenar al 100%.