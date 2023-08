Nómadas digitales: casi el 100% de los argentinos quieren trabajar mientras viajan por el mundo

100% nómadas digitales : los argentinos quieren trabajar viajando por el mundo. Así lo revela un nuevo estudio de Bumeran. ¿Pero por qué no lo hacen? Según el informe, el 99% de los talentos de Argentina quisiera trabajar mientras viaja por el mundo. Sin embargo, el 65% asegura que la empresa donde trabaja no permite que sus empleados lleven este estilo de vida que algunos llaman nomadismo digital. ¿Cuáles son las razones? ¿Qué beneficios tiene ser nómada digital? ¿Y cuáles son las desventajas?

En principio, vale decir que los resultados son contundentes: 99% de los talentos argentinos les gustaría trabajar mientras viajan por el mundo. Ese porcentaje se replica en los otros países también marcando una clara tendencia en el mundo laboral. En la explicación de por qué no llevan ese estilo de vida, el 65% asegura que “no es algo simple de lograr” y el 23% afirma que la organización donde trabajan no se los permite y no están en condiciones de cambiar de empleo. Ese número se iguala en Chile, aumenta a 68% en Ecuador y se estira hasta el 71% en Panamá.

¿El trabajo les permite ser nómadas digitales? El 65% de los talentos argentinos indicó que no, mientras que el 35% aseguró que sí. Por otra parte, los trabajadores afirman que el 54$ no le da relevancia a ese beneficio pero quien quiera puede hacerlo, en tanto el 30% de las empresas sí lo promueven.

Para más de la mitad de los trabajadores, creen que sus empresas no permiten el estilo de vida nómada digital debido a que su trabajo es únicamente presencial y sólo un 10% indicó que es porque implica desarrollar otras habilidades y confianza. Sin embargo, el 93% considera que en un futuro va a ser más común ser nómada.

bumeran1.PNG

bumeran2.PNG

Parece ser que el nomadismo es un sueño compartido en Latam. La situación es la misma en los otros países de la región: al 99% de los chilenos, de los ecuatorianos, de los panameños y de los peruanos les gustaría trabajar mientras viajan por el mundo.

Si el 99% de los talentos de Argentina quiere ser nómada digital, ¿por qué no lo hacen? El 65% de ellos sostiene que no lo hace porque no es algo fácil de lograr, el 23% afirma que en su organización no le permiten trabajar mientras viaja, el 9% considera que no termina de decidirse para hacer ese cambio y el 3% no cree sentirse preparado para llevar ese estilo de vida.

Solo el 12% de los talentos argentinos fue nómada digital y el 54% de ellos tenía un empleo en relación de dependencia mientras lo era.

El 88% de los talentos argentinos nunca trabajó como nómada digital, mientras que el 12% sí vivió esa experiencia en algún momento de su carrera laboral.

En los otros países de la región la situación es similar: la mayoría de los talentos nunca trabajó mientras viajaba por el mundo. En Ecuador el 92%, en Chile el 90%, en Panamá el 90% también y en Perú el 85%.

Nómadas digitales ¿cuáles son las ventajas y las desventajas?

Las ventajas

75% considera que permite nutrirse de experiencias y culturas diferentes

56% facilita la posibilidad de lograr un equilibrio entre la vida laboral y personal

55% permite conocer otras ciudades del país del mundo

47% ayuda a ampliar la red profesional

43% la flexibilidad horaria al momento de trabajar

42% la autonomía laboral

Las desventajas

56% alejarse de la familia y las amistades

36% la diferencia horaria de cada país puede complejizar el trabajo

22% la dificultad para tener horarios claros de trabajo

21% adaptarse a un contexto que cambia todo el tiempo

15% falta de relación con los compañeros de trabajo

Nómadas digitales: ¿cuáles son los sectores que permiten esta forma de trabajo?

Según Bumeran encuestando a los talentos argentinos, el sector de Tecnología y Sistemas, Comercial, Administración y Finanzas, Marketing y Comunicación son los que más permitieron esta modalidad de trabajo.