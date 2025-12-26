SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

26 de diciembre 2025 - 07:43

China prevé un crecimiento industrial del 5,9% en 2025

El gigante asiático espera tener un leve aumento en la producción del sector a comparación del año pasado. Sin embargo, la desaceleración vista en los últimos datos enciende alertas entre analistas.

China prevé un crecimiento en su actividad industrial, aunque su reciente desaceleración enciende las primeras alarmas. 

El gobierno de China, a través de su Ministerio de Industria, informó que prevé que la producción de las grandes compañías industriales crecerá 5,9% en 2025 frente a 2024. De concretarse, el avance marcaría una aceleración mínima que el registrado durante el año pasado, cuando se ubicó en el 5,8%.

De acuerdo con información difundida el viernes por la cadena estatal CCTV, el ritmo previsto quedaría por debajo del 6% acumulado durante los primeros once meses de 2025, según las estadísticas oficiales de la Oficina Nacional de Estadística.

Informate más

China proyecta un aumento en la producción industrial

Los últimos datos disponibles muestran señales de desaceleración. En noviembre, la producción industrial - que incluye a las empresas con ingresos anuales superiores a 20 millones de yuanes (u$s2,85 millones) - creció 4,8% interanual, el aumento mensual más bajo desde agosto de 2024.

China Concord Resources Corp (CCRC) Petróleo
La producción industrial creció 4,8% interanual, el aumento mensual más bajo desde agosto de 2024.

Este enfriamiento de la actividad volvió a encender las alertas entre analistas, que reclaman un mayor protagonismo del Estado para sostener la demanda interna y amortiguar el impacto de la prolongada crisis del sector inmobiliario. También advierten sobre la necesidad de reducir la dependencia estructural del modelo chino respecto de las exportaciones.

En ese contexto, los responsables de la política económica reconocieron los desequilibrios entre oferta y demanda y adelantaron que el próximo año se implementarán nuevas medidas fiscales orientadas a impulsar el consumo y reactivar la inversión.

