BGH Eco Smart, unidad del Grupo BGH especializada en soluciones de eficiencia energética & smart building, junto a BASE, un organismo suizo sin fines de lucro y socio especializado del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, impulsan el modelo de negocios Pay Per Use “Cooling as a Service” que fue reconocido en 2019 por el Global Innovation Lab for Climate Finance como el instrumento financiero más innovador, procesable y escalable para aumentar las inversiones en la mitigación del cambio climático para ciudades sostenibles.