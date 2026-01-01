Llega a Disney+ la segunda temporada de la serie más exitosa de la plataforma + Seguir en









Es del creador de la aclamada serie "Peaky Blinders" y promete mostrar a los personajes de la primera temporada en los momentos más oscuros de su vida.

La serie británica más exitosa de Disney+ estrena su segunda temporada.

La serie británica "Mil golpes" se categoriza como un drama histórico, fue creada por Steven Knight (Peaky Blinders) y se estrenó su primera temporada el 21 de febrero del 2025, en la plataforma de streaming Disney+. Se ambienta en el East End de Londres de la década de 1880 y fascinó a los usuarios de la aplicación, por lo que decidieron apostar por una segunda entrega.

Con una puntuación del 88% en Rotten tomatoes, de 8 en Espinof, de 6.4 en Filmaffinity y de 7.3 en IMDb, la serie demostró tener una buena recepción tanto del público como de la crítica especializada. Además, cuenta con actores que se hicieron conocidos hace poco tiempo, como Malachi Kirby y Stephen Graham, que también estuvieron en la miniserie "Adolescencia", la ganadora de los premios más importantes en eventos como los Emmy Awards 2025.

Disney + De qué se trata "Mil golpes" La historia se abre en el East End del Londres victoriano, donde Hezekiah y Alec, dos amigos jamaicanos, intentan sobrevivir en un entorno hostil que los empuja a los márgenes de la sociedad. En medio de la pobreza y la violencia cotidiana, ambos terminan involucrados en el mundo del boxeo clandestino, un circuito brutal donde la fuerza es ley y cada pelea puede ser la última.

El conflicto escala cuando deben enfrentarse a Sugar Goodson, un boxeador temido por su ferocidad y su poder implacable, que encarna una amenaza tanto física como simbólica. En paralelo, la serie profundiza en temas como el racismo, la lealtad y la amistad, atravesados por peleas callejeras y el accionar de distintas bandas criminales.

Entre ellas destacan las 40 Elefantas, una organización liderada por la astuta y calculadora Mary Carr, quien ve en los protagonistas una oportunidad estratégica. Su incorporación a estas operaciones criminales no sólo redefine su destino, sino que los obliga a tomar decisiones que pondrán a prueba sus valores y su vínculo en un mundo donde sobrevivir tiene un precio cada vez más alto.

mil golpes 2.jpg Qué se sabe de la segunda temporada En esta nueva entrega, la historia avanza un año y eleva la apuesta con una escalada marcada de violencia, ambición y choques de intereses entre los personajes. Hezekiah aparece transformado: ya no es el joven que conocimos, sino apenas una sombra de lo que fue, arrastrado por las consecuencias de sus decisiones y el peso del entorno que lo rodea. En paralelo, Sugar Goodson atraviesa su propio derrumbe. El boxeador más temido queda marginado de su familia y se refugia en el alcohol, iniciando un descenso personal que contrasta con la imagen de fuerza e invencibilidad que supo imponer en el ring. Mientras tanto, las tensiones entre las bandas criminales siguen siendo el motor de la trama. Las 40 Elefantas perdieron el control de las calles durante la ausencia de Mary Carr, pero su regreso marca un punto de inflexión: decidida a recuperar su corona, la líder vuelve dispuesta a reconquistar el poder y reordenar un territorio donde nada volvió a ser como antes. Tráiler de la segunda temporada Embed - Mil Golpes | Teaser Tráiler Temporada 2 (ESPAÑOL) | #SerieAdictos #trailerespañol #Milgolpes Cuándo se estrena en Disney+ La segunda temporada llega a Disney+ el 9 de enero de 2026 y se espera una buena respuesta de parte de los usuarios, al igual que con la primera entrega. Reparto de "Mil golpes" El gran elenco que compone a esta serie incluye a: Malachi Kirby como Hezekiah

Stephen Graham como Sugar Goodson

Erin Doherty como Mary Carr

Ned Dennehy como Bull Jeremy

Catherine McCormack como Sophie Lyons

James Nelson-Joyce

Darci Shaw

Hannah Walters

Nadia Albina

Morgan Hilaire

Jemma Carlton

Caoilfhionn Dunne

Jason Tobin

Susan Lynch

Daniel Mays

Gary Lewis

Aliyah Odoffin

Robert Glenister

