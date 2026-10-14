Nuevo crédito hipotecario del Banco Ciudad: montos de hasta $150 millones a 25 años con tasa subsidiada

La propuesta está pensada para quienes buscan su primera vivienda en la Ciudad y también permite sumar ingresos cuando el sueldo propio no alcanza.

El banco evalúa los ingresos de cada solicitante y las características de la propiedad antes de aprobar el préstamo para comprar una primera vivienda.

Comprar una casa propia sigue siendo uno de los grandes objetivos de muchas familias argentinas. Para quienes buscan dar ese paso, los créditos hipotecarios del Banco Ciudad ofrecen una alternativa con una tasa de interés subsidiada, plazos de hasta 25 años y financiación para adquirir una primera vivienda en la Ciudad de Buenos Aires.

La propuesta cuenta con el apoyo del Gobierno porteño y contempla distintas situaciones laborales. Además, permite sumar los ingresos de otra persona cuando el sueldo del solicitante no alcanza para acceder al monto deseado.

El Banco Ciudad ofrece una línea destinada a personas mayores de 18 años que quieran comprar su primera vivienda familiar y permanente en CABA. El préstamo tiene un monto máximo de $150 millones , con un plazo de devolución de hasta 25 años.

La línea está abierta a empleados, monotributistas y autónomos que quieran comprar su primera vivienda en la Ciudad.

Uno de sus principales atractivos es la tasa nominal anual del 6,5% , gracias a una bonificación del Gobierno de la Ciudad. El financiamiento se otorga en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA), por lo que las cuotas se actualizan de acuerdo con la inflación, mientras la tasa de interés se mantiene fija.

Pueden solicitarlo empleados en relación de dependencia, tanto del sector público como del privado, siempre que cobren su sueldo en el Banco Ciudad o trasladen allí su cuenta. También está disponible para monotributistas, autónomos y responsables inscriptos , que deben contratar y mantener el Paquete Crecer de la entidad.

No es necesario tener una antigüedad mínima como cliente. De todos modos, cada solicitud pasa por una evaluación crediticia y el banco verifica que los ingresos declarados sean suficientes para afrontar las cuotas.

La gestión puede iniciarse mediante Bit, el asistente virtual del Banco Ciudad en WhatsApp, al 11-5150-505. También se pueden consultar las condiciones en la página oficial o acercarse a una sucursal.

Requisitos clave: límite de metros cuadrados, valor por m² e ingresos

La vivienda debe estar ubicada en CABA, tener hasta 80 metros cuadrados cubiertos y un valor máximo de u$s2.800 por metro cuadrado. Además, tiene que ser la primera propiedad del solicitante y estar destinada a su residencia habitual.

El Banco Ciudad financia hasta el 75% del valor del inmueble. Esto significa que la persona interesada deberá contar con ahorros para cubrir, como mínimo, el 25% restante, además de los gastos asociados a la operación. La cuota mensual inicial tampoco puede superar el 25% de los ingresos netos del solicitante o de su grupo familiar.

Por ejemplo, para un préstamo de $100 millones a 25 años, la cuota inicial de referencia es de $658.000. En ese caso, se necesitan ingresos netos mensuales de al menos $2.632.000. La simulación utiliza el valor de la UVA de septiembre de 2026, por lo que los importes pueden cambiar.

Para iniciar el trámite, los interesados deben presentar su DNI y la documentación que demuestre sus ingresos. Los trabajadores en relación de dependencia necesitan los últimos tres recibos de sueldo, mientras que los monotributistas deben acreditar sus pagos y su inscripción correspondiente.

El banco financia hasta el 75% de la vivienda, por lo que el comprador necesita ahorros para cubrir el resto. Freepik

Cómo sumar un garante para aumentar la capacidad de crédito

La línea permite incorporar un garante cuando los ingresos del titular no alcanzan para conseguir el monto necesario para comprar la propiedad. El Banco Ciudad admite hasta uno, que debe encontrarse laboralmente activo y cumplir con los requisitos de documentación exigidos al titular. Sus ingresos también se toman en cuenta para calcular cuánto dinero puede prestar la entidad.

Al incorporar un garante, la financiación máxima baja del 75% al 65% del valor de la vivienda. El comprador deberá contar entonces con ahorros para cubrir al menos el 35% restante. Si el garante trabaja en relación de dependencia, deberá acreditar su sueldo en el Banco Ciudad. Si es monotributista o autónomo, tendrá que demostrar su actividad y cumplir con las condiciones correspondientes.

El banco también revisa los antecedentes financieros de quienes participan de la operación. La aprobación y el monto definitivo del préstamo quedan sujetos a la evaluación crediticia de la entidad.