Optimismo del FMI tras visita de la misión al país: "El diálogo fue altamente constructivo y positivo"

En otro sentido, el portavoz presidencial Manuel Adorni indicó que "no hay fecha cierta para la firma de un acuerdo", pero consideró que "no habrán inconvenientes" para garantizarlos porque porque "no hubo otra vez en que un Gobierno argentino hizo lo te tenía que hacer y ordenó las cuentas". Aún así, se especula con que el acuerdo se realice este mismo año, dado que fue el plazo que el Gobierno anunció para la finalizar con el régimen del cepo cambiario.