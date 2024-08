Pablo Tigani: "El programa de Javier Milei se agotó"

P.T.: Por ejemplo, dice con mucha clase “Milei ha declarado desde sus inicios” (sutilmente reclama que solo fue una expresión de deseos) levantar “el cepo”. Porque Milei dijo la semana anterior que con “el cepo” se puede crecer , en otras palabras: “hay cepo para rato” . Argentina está clasificada por MSCI como “standalone Markets” “Mercado Independiente”. No cumple criterios de accesibilidad al mercado, en particular la facilidad de flujos de capital. Está en el lugar de Bosnia, Botsuana, Zimbabue, Líbano, Palestina…esto significa que un ven a un gobierno “fuera del mapa de los mercados” en cuanto a inversiones y flujos de fondos internacionales . Esa clasificación se obtiene como resultado de regulaciones y posturas “anti mercado” que perjudica a los activos financieros.

P.: ¿Cómo llega el informe a esta conclusión?

P.T.: Mediante un ejercicio de simulaciones representa cómo se vería el MSCI Argentina (Morgan Stanley Capital Investment Argentina) si se levantaran los controles de capital y dan por hecho, que solo en ese caso, Argentina sería clasificada como un EM (país emergente). Si todo se acata, estiman que las potenciales entradas de capitales podrían alcanzar casi u$s 1.000 millones. “Sabor a poco”

P.: ¿Cómo que si acata? ¿Qué debería suceder?

P.T: Para que reclasifiquen debería producirse el “levantamiento del cepo”, actualizar las tarifas de luz, gas, y transporte y; mejorar la relación entre los pasivos remunerados en moneda local y las reservas. Todo luce poco probable inmediatamente. Ingeniosamente remarcan: “es condición necesaria”. Agregan: “El equipo de Investigación espera ver avances durante el cuarto trimestre, en medio de una tendencia al alza en las reservas netas” (sugiriendo una devaluación necesaria y poniendo fecha de vencimiento). Es por su preocupación por las reservas netas negativas. Advierte agudamente que, si no se levanta “el cepo”, no hay próximo paso. Y, si se levanta “el cepo”, aun así, para que MSCI inicie un proceso de consulta, llevaría al menos un año, sugiriendo hasta 2 años con 2 ejemplos, para ver a Argentina reclasificada nuevamente a Emerging Market. Se refiere por ejemplo a mayo de 2019, cuando Argentina fue reclasificada de Mercado Fronterizo a Mercados Emergentes luego de un proceso de consulta de dos años.

P.: En el informe comparan los primeros 8 meses de Macri con los primeros 8 meses de Milei para establecer parámetros...

P.T.: Así es, y dicen que Milei le gana en todo a Macri. Pero lo más complejo es que, el “riesgo país” medido por el CDS a 10 años, es 5 veces más alto con Milei, que en los primeros 8 meses de Macri.

P.: ¿Cómo ve en general el escenario presente?

P.T.: No estamos ante una crisis puntual, ni transitoria, no es la primera fase que finaliza; el programa se agotó, están pateando todo para adelante. No tengo dudas que habrá un descarrilamiento, la pregunta del millón es: ¿en cámara lenta, o a qué velocidad? Milei le cedió el poder político a los Caputo y eso es muy peligroso. Se desató una interna feroz en el espacio ideológico y político. Lo peor es que cada uno de ellos cree que sabe, nadie está de acuerdo con el otro: Milei vs. Villarruel, Milei vs. Macri, Macri vs. Bullrich, Santiago Caputo vs. Macri, Caputo vs. Sturzenegger...

Ente LLA y el PRO no puede haber unidad porque no están de acuerdo más que en recortar jubilaciones. En otros aspectos hay intereses distintos en juego. Macri mandó votar en contra de los fondos para la SIDE porque quiere justo allí, mantener su “ventaja competitiva” (Michael Porter). Además, el PRO votó en defensa propia, van subiendo los calores y pueden ir saliendo asuntos cajoneados 5 años. No hay que confundirse.

Frente a la recesión, la pobreza e indigencia ¿Qué saben hacer ambos? Según Sturzenegger, en 4 años Macri derribó más de 10% el PBI per cápita. Imposible que reaccionen porque el desempleo y la caída del salario son sus claves de desinflación. Hay hambre en el país (1 millón de niños no comen a la noche-UNICEF) porque no hay redistribución, no está en su agenda. El programa se agotó, ya no tiene nada que decir. Estamos frente a varias crisis: industrial, financiera, alimentaria, de educación. Además, de exhibir abandono de valores culturales, no se respeta la libertad, ni la dignidad en materia de DD.HH.(visita de diputados a genocidas). Hay violencia simbólica explicita, se les dice: “degenerados fiscales” a los legisladores. Hay personas sospechosas judicialmente ocupando cargos públicos en 2 de los 3 poderes. La libertad según los franceses era con igualdad y fraternidad, esto no cierra. No hay valores éticos, hay interés monetario. Milei suele decir “es un mercado más”. Todo se compra y todo se vende. No hay ciudadanos, “hay productores y consumidores”.

P.: ¿Cuál es la salida? ¿Qué propone la oposición?

P.T.: No hay alternativas a la vista, la parte progresista del peronismo ofrece más de lo mismo, no sé qué parte de: “somos una gota en el Océano no comprenden”. Solo Kicillof se diferenció, diciendo que hay que tocar otra música. Y, la ortodoxia 1945 atrasa, no entendieron lo de la “actualización doctrinaria” (concepto de Perón).

A los sucedáneos acá los tenemos en el gobierno, con Sturzenegger retrocedemos 34 años a Dromi, o 100 años a la década infame con Caputo.

P.: ¿Cómo ve la actividad, la inflación del 1% anunciada para septiembre?

P.T.: Volkswagen despidió indirectamente 300 empleados por el derrumbe de las ventas.

¡Que malaria habrá! que, con dólar planchado y libertad para importar, nadie trae nada de afuera. “El superávit comercial es por la malaria”.

Con la misma cosecha de Alberto Fernández (2023), la economía este año caería 10%. La industria cayó (-1.6%) en junio, respecto mayo, es (-20.1%) comparada con (junio 2023). La inflación no será 1%, los elementos inerciales muestran que bajar el 4.5% la inflación core será muy difícil.

P.: ¿Cómo estamos financieramente?

P.T.: Como adelantamos semanas atrás en un artículo, no fueron depositados los dólares en el BoNY porque el impacto que tendría en el stock de reservas expondría una vulnerabilidad extrema. Los vencimientos de la deuda se siguen pagando con dólares de reservas. De esta manera aumenta el riesgo de un eventual default.

Según datos de la secretaría de Finanzas, en enero y febrero vencen 27 billones de pesos (equivalente a u$s 27 mil millones al oficial) de deuda pública local, pagadera en pesos. Si se renueva todo, aumenta deuda + intereses, si se filtra una parte… genera un descontrol de los dólares alternativos. El superávit fiscal es creativo, porque capitalizan intereses para no mostrar déficit financiero. Hoy los bancos tienen 40% de sus activos en títulos del Tesoro, si Caputo se resfría, tiembla el sistema financiero. Bajaron la deuda del BCRA, embutiéndosela al Tesoro. Los bancos tienen una proporción de capital propio bajísima, sin cobrar a tiempo los activos no pueden pagar pasivos. Creo que apuestan a la “Moral Hazard”. Piensan que los van a salvar como Duhalde y Lavagna lo hicieron en 2002. Cuando la gente se dé cuenta puede salir.

En septiembre vencen 13 billones de pesos de deuda pública local, pagadera en pesos. Milei dice que ya está resuelto. Si se filtra una parte genera un descontrol de los dólares alternativos. Por lo demás, el Tesoro le compraría (en potencial) al BCRA los dólares para el (pago de la renta de julio 2025, unos u$s 1.705 M), los cuales obtendrían (en potencial) del superávit comercial que se generaría del agro y petróleo en el primer semestre 2025. En lo que resta 2024 y 2025 el Gobierno debe pagar más de u$s 22.500 millones de dólares, aún faltan dos revisiones técnicas del FMI 2024 (setiembre y diciembre), si pasa el examen, recibirán los u$s 1.100M pendientes.

No están asegurados los pagos de capital de (enero de 2025: u$s2,901 M) y de (julio de 2025) y (diciembre 2025) u$s2,901 M respectivamente. Desliza el gobierno que se obtendría con un “Repo contra el oro” y/o con un swap con bancos extranjeros. Si estuviera cerrado se hubiera anunciado con bombos y platillos.

P.: Contemos qué diferencia hay entre repo y swap

P.T.: Un “repo” es una operación donde una parte vende un activo enuna suma de dinero, con el compromiso de recomprarlo en una fecha determinada a un precio determinado.

La palabra swap significa intercambio. Los swaps de tasas y de monedas son los más usados. A diferencia de las operaciones REPO, los SWAPS tienen como contrapartida la propia moneda del país con el que se realiza el SWAP (ej. Yuanes). SWAP de tasas: son para operaciones de cobertura, para reducir el “descalce de tasas de interés pasivas a corto plazo y tasas de interés activas a largo plazo”.

P.: ¿Cómo sigue la evolución de reservas? ¿Qué observa J.P. Morgan y el FMI y que pasará con el dólar?

P.T.: El retraso cambiario no deja que entren dólares y el pago en 2 cuotas de las importaciones va a ser de casi 3 meses de importaciones en dos pagos, así las cosas, en enero 2025 las reservas netas negativas empatan con lo que dejó Alberto Fernández, aunque, producto del “roleo”, habrá crecido la deuda pública en pesos y dólares más de u$s 90.000 millones, al cambio oficial. El BCRA ha gastado en las 2 primeras semanas de agosto u$s 430 millones interviniendo los dólares MEP y CCL. Hoy el dólar Milei-Caputo del diciembre 2023, es $2.050. El tipo de cambio retrasándose, por debajo del de equilibrio del FMI, genera incertidumbre sobre la posible acumulación de reservas y también, sobre los pagos de la deuda pública externa.

P.: ¿Cómo ayuda la política fiscal?

P.T.: La recaudación Milei está 12.7% debajo de la de Alberto Fernández. La recaudación de las provincias cae más fuerte. Caputo diseña trazos, colocando deuda y capitalizando el pago de intereses los cual le permite mostrar un resultado fiscal aparente, pero irreal. La única verdad es la realidad: los bonos argentinos son débiles y el riesgo país supera hoy los 1.500 puntos

P.: La última, hagamos economía de economistas. ¿Qué opina de las definiciones de Arriazu?

P.T.: Arriazu hundió a Milei-Caputo, dice que no es suficiente dejar de emitir y bajar el gasto, es necesario “estabilizar el dólar”. Y remató, … “si no vuela todo”. Arriazu explicó: el programa actual es un programa de los años sesenta, cuando Adalbert Krieger Vasena dispuso un salto cambiario y luego, el dólar se mantuvo relativamente estable. Lo que no dijo Arriazu es que 1968-1969 había una dictadura y terminó en el Cordobazo.