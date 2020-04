Pago Fácil: "Queremos ser una opción para pagar a jubilados"

Periodista: ¿Qué implicancias tiene la normalización de la red?

Maximiliano Babino: Los pedidos de reapertura no fueron sólo por nuestra facturación. Hay factores mucho más importantes, como por ejemplo, el sostenimiento de la cadena de pagos. No cobrar implica que el colegio, la obra social, el consorcio, o los impuestos, no recaudan. Municipios y provincias y administraciones federales recaudan a través de nosotros.

P.: ¿Qué evaluación hace de la reapertura a una semana de su puesta en marcha?

M.B.: Avanzó como lo habíamos planeado. Empezamos recomponiendo el servicio paso a paso. En el curso de esta semana vamos a tener 100 por ciento operativos todos los locales. Hay que tener en cuenta que los locales que aceptan pago en efectivo tienen que tener un banco donde puedan depositarlo, pero el servicio bancario todavía opera con ciertas restricciones por eso algunos locales sólo aceptaban pagos con tarjeta de débito ya que no pueden cobrar en efectivo si no tienen posibilidad de descargarlo en un banco. En el primer día de la semana pasada en Pago Fácil tuvimos más de 1.000 locales cobrando con efectivo. Hasta ahora, durante toda la cuarentena, se cobraba sólo con débito. En el curso de la semana pasada llegamos a 5.000. Y esta semana la normalización será total y llegaremos a nuestros 6.500 locales cobrando con efectivo como con débito.

P.: ¿De qué otra forma podrían descomprimir el circuito tradicional de pagos?

M.B.: Jubilaciones y pensiones es un tema que no estamos trabajando actualmente, pero nos hemos propuesto como una herramienta para que la Anses considere a las empresas de cobranza extrabancaria como una opción para pagar jubilaciones y subsidios a sectores sociales. Por qué restringir el pago de esas asignaciones al sistema bancario cuando una sola empresa como Pago Fácil tiene 6.500 locales disponibles y eso es 10 veces más cantidad que las sucursales del banco más grande del país que es el Banco Nación. Si se atomizara, el pago de jubilaciones sería mucho más sencillo y las filas serían más cortas. Y nos ahorraríamos episodios como los que vivimos hace poco.

P.: ¿Qué opina de las medidas para desalentar el uso de efectivo y pagar con débito?

M.B.: Nosotros ofrecemos los dos servicios. Lo que hay que tener en cuenta es que nosotros como empresarios y algunos funcionarios vivimos en cierta burbuja y pensamos que toda la economía se mueve o debería moverse desde el homebanking, o con las tarjetas y con las aplicaciones. Pero cuando uno se aleja de la Ciudad de Buenos Aires, a 100 kilómetros nomás, el mundo cambia radicalmente. Y si va bien al interior se da cuenta que la realidad no se ajusta a la percepción de cómo debería ser. Durante 25 años esta industria no tuvo la posibilidad de ofrecer a los clientes el pago con tarjeta de débito, que es algo que solicitaba . A partir del año pasado eso se implementó y ahora actualmente un 20 por ciento de los pagos se hacen con débito. Pero el 80 por ciento restante sigue siendo en efectivo aun teniendo disponible la opción del débito en todos los locales.

El pago en efectivo necesariamente es presencial, el pago con débito puede ser de las dos maneras, presencial o electrónico. Pero hay que tener en cuenta muchos aspectos, por ejemplo la accesibilidad a los servicios de internet, complicaciones con la operación para alguna gente quizás mayor; o el caso de los débitos automáticos cuando la gente no sabe si llega a fin de mes y no sabe si va a tener la plata cuando llegue el vencimiento. El hecho concreto es que más de 80 por ciento se paga en efectivo y la verdad es que más allá de las distintas iniciativas y canales, que hay que tener disponibles para todos los segmentos de intereses de los clientes, el efectivo va a seguir presente. Argentina no es Escandinavia y pareciera que no lo va a ser por un tiempo largo, por distintos factores, y el uso de efectivo es un reflejo también de eso.