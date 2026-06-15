Con foco en el campo y las economías regionales, el peronismo debatió una alternativa de gobierno

Con más de 1.600 participantes y una amplia representación federal, el Encuentro Regional en Concepción del Uruguay profundizó el debate sobre el vínculo del peronismo con el sector agroindustrial, las economías regionales y las propuestas necesarias para construir una alternativa de gobierno con desarrollo, producción e inclusión social.

Con una amplia convocatoria y una fuerte representación territorial, más de 1.600 asistentes participaron este lunes en el Encuentro Regional "El Peronismo Debate para ser Alternativa Nacional" , realizado en el Salón Malvinas Argentinas del Sindicato de la Carne de Concepción del Uruguay. Del encuentro formaron parte más de 40 intendentes de distintas provincias, legisladores nacionales y provinciales, funcionarios, dirigentes políticos, representantes del sector productivo, universidades y organizaciones sociales .

La jornada ratificó el camino iniciado el pasado 1° de mayo en Parque Norte bajo la consigna de priorizar las ideas y las propuestas por sobre las discusiones centradas en candidaturas , con el objetivo de construir una alternativa nacional desde una mirada federal, productiva y con capacidad de representar la diversidad de la Argentina.

En ese marco, uno de los principales resultados del encuentro fue la elaboración de un documento base denominado "Programa Federal por la Competitividad Agropecuaria" , orientado a impulsar una agenda integral para el desarrollo del sector agroindustrial argentino. La propuesta plantea la necesidad de revisar los factores que afectan la competitividad de la producción, avanzar en mejoras de infraestructura logística, promover la innovación y el desarrollo tecnológico, debatir una nueva ley de semillas y una ley de riego, así como fortalecer las cadenas de valor vinculadas al agro y las economías regionales.

En ese sentido, el escrito propone dejar atrás las miradas que conciben al sector agroindustrial únicamente como una fuente de recursos para resolver desequilibrios coyunturales y plantea la necesidad de consolidarlo como un motor estratégico del desarrollo nacional. Asimismo, sostiene que el equilibrio fiscal debe alcanzarse potenciando el crecimiento, la inversión y las exportaciones, promoviendo una estrategia que integre campo, industria, ciencia, tecnología y trabajo para generar más producción, arraigo y oportunidades en todo el país.

Durante el encuentro, la diputada nacional Victoria Tolosa Paz destacó la importancia de que "las decisiones del peronismo que viene se tomen en función de representar y reflejar a la Argentina federal". En ese sentido, remarcó que el espacio busca profundizar el debate iniciado en Parque Norte sobre "los principios de orden económico, equilibrio fiscal y equilibrio social con la gente adentro", y sostuvo que resulta imprescindible discutir la relación del peronismo con el sector agroindustrial y las economías regionales como motores del desarrollo nacional.

La diputada, que antes de iniciar su discurso brindó un sentido homenaje a Taty Almeida, histórica referente de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, tras su fallecimiento, destacó su legado en la defensa de los derechos humanos y reafirmó el compromiso del peronismo con las políticas de Memoria, Verdad y Justicia. Asimismo, sostuvo que "no hay economía que funcione con la gente pasándola mal" y planteó que cualquier programa económico debe tener como objetivo central mejorar las condiciones de vida de la población. "Tenemos un único objetivo que es sacar del enorme sufrimiento al pueblo argentino", expresó.

Peronismo Federal (1)

Por su parte, el titular de la Auditoría General de la Nación, Juan Manuel Olmos, sostuvo que el desafío del peronismo es ofrecer una alternativa frente a "un modelo de país financiero y primario" impulsado por el Gobierno nacional.

"Nosotros pensamos una Argentina productiva, donde el trabajo sea el eje central de la organización económica y de la vida de los argentinos", afirmó. Además, cuestionó que mientras el oficialismo "defiende un solo empleo, el del Jefe de Gabinete", el peronismo debe defender "a los cientos de miles de trabajadores y trabajadoras que están perdiendo el trabajo por culpa de Milei". Por último, remarcó que "creen que con una condena injusta contra Cristina van a silenciar al peronismo, pero nuestra historia demuestra que vamos a levantarnos y volver a ser gobierno en la Argentina en 2027".

Finalmente, Guillermo Michel advirtió que el debate que atraviesa hoy a la Argentina "no es solamente sobre un programa económico, sino sobre el modelo social que se quiere construir". En ese sentido, cuestionó las políticas del gobierno de Javier Milei al sostener que busca "peruanizar la economía argentina", consolidando una sociedad cada vez más desigual, con una clase media debilitada y una creciente pérdida de capacidades industriales y de movilidad social ascendente.

"Lo que está en juego en esta elección no es únicamente un programa económico, sino el modelo social que queremos para nuestro país", afirmó. Asimismo, planteó que el desafío del peronismo es construir una alternativa amplia y convocante: "Tenemos que trabajar pensando cómo ampliar el peronismo y representar a la mayoría de los argentinos. El futuro de este país le pertenece al peronismo".

Desarrollo de dos comisiones

Durante la jornada se desarrollaron dos comisiones de trabajo con la participación de más de 15 expositores en cada una, entre intendentes, legisladores nacionales y provinciales, funcionarios, especialistas y representantes de distintos sectores productivos.

La comisión "Agroindustria y economías regionales para el desarrollo" abordó los desafíos vinculados a la competitividad del sector agropecuario, la necesidad de revisar los factores que afectan la producción y las exportaciones, el fortalecimiento de la infraestructura logística, la incorporación de innovación y tecnología y el impulso de marcos normativos que favorezcan el desarrollo sostenible del entramado productivo argentino. También se planteó la importancia de acompañar a la industria metalúrgica y de maquinaria agrícola frente al complejo contexto económico actual.

Por su parte, la comisión "Economía con Inclusión" debatió sobre la necesidad de consolidar un esquema macroeconómico ordenado, con equilibrio fiscal y previsibilidad, pero con el trabajo, la producción y la inclusión social como ejes centrales de una estrategia de desarrollo que permita reconstruir el tejido social y productivo del país.

El encuentro dejó una definición compartida: la construcción de una alternativa nacional requiere ampliar el debate, escuchar a las provincias y recuperar una visión federal del desarrollo. Concepción del Uruguay se convirtió así en una nueva etapa de un proceso político que busca poner nuevamente a las ideas, la producción y el trabajo en el centro de la agenda del peronismo.

Programa Federal por la Competitividad Agropecuaria

Granja Tres Arroyos y defensa del empleo

En el marco de la jornada, Victoria Tolosa Paz, Federico Achával, Guillermo Michel, Juan Manuel Olmos y Kelly Olmos, entre otros, mantuvieron una reunión con trabajadores y trabajadoras de Granja Tres Arroyos, representantes gremiales del Sindicato de la Carne y Cristian Jerónimo, uno de los secretarios generales de la CGT, para analizar la delicada situación que atraviesa la principal empresa avícola de Concepción del Uruguay. Los referentes del espacio expresaron su preocupación por la crisis que afecta a cerca de mil puestos de trabajo y que desde hace más de un año impacta sobre las condiciones laborales y salariales de las familias vinculadas a la actividad.

En el lugar coincidieron en que la avicultura constituye un sector estratégico para Entre Ríos y para el desarrollo nacional, advirtiendo sobre las consecuencias que generan las políticas económicas que deterioran las capacidades productivas y ponen en riesgo las cadenas de valor asociadas a la producción de alimentos. Asimismo, asumieron el compromiso de trasladar esta preocupación al ámbito de la CGT y avanzar en el análisis de iniciativas legislativas que contribuyan a preservar el empleo, fortalecer al sector avícola y proteger una actividad fundamental para la economía regional entrerriana.