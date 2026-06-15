Bélgica y Egipto no se sacaron ventajas: igualaron 1 a 1 en el debut del Mundial

Los africanos comenzaron ganando con un gol de Emam Ashour. Pero en el complemento, los europeos empujaron y llegaron al empate gracias a un gol en contra.

Bélgica llegó al empate definitivo gracias a un gol en contra del egipcio Mohamed Hany.

Bélgica y Egipto empataron este lunes 1 a 1 en la primera fecha del Grupo G del Mundial 2026 , en un partido en el que ambos se dividieron un tiempo para cada lado. El seleccionado africano sorprendió al ponerse en ventaja con un gol tras una gran jugada colectiva, mientras que los europeos reaccionaron en el complemento y alcanzaron la igualdad.

La previa anticipaba un encuentro exigente para ambos equipos y el desarrollo dio en el clavo con esos pronósticos. Los belgas asumieron desde el inicio el protagonismo, monopolizaron la posesión de la pelota y buscaron instalarse en campo rival. Egipto apostó por un planteo más cauteloso, con líneas compactas y salidas rápidas.

La sorpresa llegó a los 19 minutos del primer tiempo. El histórico jugador del Liverpool Mohamed Salah condujo una de las pocas incursiones ofensivas, levantó la cabeza y encontró libre a Emam Ashour en la puerta del área. El mediocampista controló y sacó un potente remate de derecha que dejó sin respuesta al arquero Thibaut Courtois.

El gol alteró por completo el escenario. Bélgica sintió el impacto y comenzó a jugar con ansiedad. Le costó generar situaciones de peligro y se mostró impreciso en los últimos metros. Egipto sostuvo el orden y evitó conceder espacios, por lo que llegó al descanso con una ventaja merecida.

Bélgica lo buscó y logró el empate

La historia cambió en la segunda mitad. Tras un aviso inicial de Egipto que estuvo cerca de ampliar la diferencia, Bélgica tuvo en los pies de Kevin De Bruyne el empate con un tiro libre que se estrelló en el palo. Promediaba la segunda mitad y los europeos comenzaron a acumular llegadas cada vez más peligrosas.

La decisión que modificó definitivamente el partido llegó a los 22 minutos del complemento. El entrenador Rudi García mandó a la cancha a Romelu Lukaku para sumar presencia física en el área rival. El impacto fue inmediato: 22 segundos después participó de la jugada que derivó en la igualdad.

Thomas Meunier envió un centro al área, Lukaku generó preocupación entre los defensores egipcios y Mohamed Hany, en su intento por despejar, mandó la pelota contra su propio arco.

Con el 1-1 en el marcador, ambos equipos buscaron la victoria hasta el final, aunque el resultado terminó reflejando el equilibrio general de un partido intenso, atractivo y disputado entre dos seleccionados que aspiran a pelear por la clasificación a los octavos de final.