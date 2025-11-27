Paritarias de la construcción: cuánto cobrarán los trabajadores en diciembre 2025 + Seguir en









El convenio impacta en todas las categorías y regiones alcanzadas por el CCT 545/08, que regula las obras en yacimientos petrolíferos y gasíferos

Los trabajadores de la construcción mantendrán los mismos salarios en noviembre. Mariano Fuchila

Los obreros de la construcción que se desempeñan en el área petrolera y gasífera mantendrán la misma escala salarial de noviembre en diciembre de 2025, según lo establecido en el acuerdo paritario cerrado entre la UOCRA y las cámaras empresarias del sector. El convenio impacta en todas las categorías y regiones alcanzadas por el CCT 545/08, que regula las obras en yacimientos petrolíferos y gasíferos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

De esta manera, los salarios de diciembre reflejan un incremento del 1.3% sobre la base salarial ya actualizada del mes anterior, donde tuvieron un aumento de 1.4%.

En diciembre, cobrarán la segunda cuota de de una suma fija mensual de carácter no remunerativo. Sí genera aportes a la obra social, garantizando la continuidad de la cobertura de salud de los trabajadores y sus familias.

Cuánto cobrarán los trabajadores de construcción en diciembre Zona A:

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza, San Juan, Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Salta, Tucumán, Chaco, La Pampa, San Luis, Corrientes, La Rioja, Formosa, Jujuy y Misiones.

Oficial especializado: $5.268 por hora

Oficial: $4.506 por hora

Medio oficial: $4.164 por hora

Ayudante: $3.833 por hora

Sereno: $696,321 por mes Zona B Neuquén, Río Negro y Chubut Oficial especializado: $5.847 por hora

Oficial: $5.004 por hora

Medio oficial: $4.616 por hora

Ayudante: $4.274 por hora

Sereno: $775.732 por mes Zona C Santa Cruz Oficial especializado: $8.087 por hora

Oficial: $7.582 por hora

Medio oficial: $7.316 por hora

Ayudante: $7.104 por hora

Sereno: $1.164.098 por mes Zona C Austral Tierra del Fuego Oficial especializado: $10.536 por hora

Oficial: $9.012 por hora

Medio oficial: $8.328 por hora

Ayudante: $7.666 por hora

Sereno: $1.392.642 por mes

Temas paritarias

Construcción

UOCRA