Los obreros de la construcción que se desempeñan en el área petrolera y gasífera mantendrán la misma escala salarial de noviembre en diciembre de 2025, según lo establecido en el acuerdo paritario cerrado entre la UOCRA y las cámaras empresarias del sector. El convenio impacta en todas las categorías y regiones alcanzadas por el CCT 545/08, que regula las obras en yacimientos petrolíferos y gasíferos.
Paritarias de la construcción: cuánto cobrarán los trabajadores en diciembre 2025
El convenio impacta en todas las categorías y regiones alcanzadas por el CCT 545/08, que regula las obras en yacimientos petrolíferos y gasíferos
-
Tenue rebote para el turismo: en octubre los vuelos desde el extranjero tuvieron su primera mejora del año
-
Cómo acceder a un 30% de descuento en CABA en la compra de alimentos en los últimos días de noviembre
De esta manera, los salarios de diciembre reflejan un incremento del 1.3% sobre la base salarial ya actualizada del mes anterior, donde tuvieron un aumento de 1.4%.
En diciembre, cobrarán la segunda cuota de de una suma fija mensual de carácter no remunerativo. Sí genera aportes a la obra social, garantizando la continuidad de la cobertura de salud de los trabajadores y sus familias.
Cuánto cobrarán los trabajadores de construcción en diciembre
Zona A:
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza, San Juan, Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Salta, Tucumán, Chaco, La Pampa, San Luis, Corrientes, La Rioja, Formosa, Jujuy y Misiones.
-
Oficial especializado: $5.268 por hora
Oficial: $4.506 por hora
Medio oficial: $4.164 por hora
Ayudante: $3.833 por hora
Sereno: $696,321 por mes
Zona B
Neuquén, Río Negro y Chubut
-
Oficial especializado: $5.847 por hora
Oficial: $5.004 por hora
Medio oficial: $4.616 por hora
Ayudante: $4.274 por hora
Sereno: $775.732 por mes
Zona C
Santa Cruz
-
Oficial especializado: $8.087 por hora
Oficial: $7.582 por hora
Medio oficial: $7.316 por hora
Ayudante: $7.104 por hora
Sereno: $1.164.098 por mes
Zona C Austral
Tierra del Fuego
-
Oficial especializado: $10.536 por hora
Oficial: $9.012 por hora
Medio oficial: $8.328 por hora
Ayudante: $7.666 por hora
Sereno: $1.392.642 por mes
- Temas
- paritarias
- Construcción
- UOCRA
Dejá tu comentario