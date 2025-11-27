SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

27 de noviembre 2025 - 17:45

Paritarias de la construcción: cuánto cobrarán los trabajadores en diciembre 2025

El convenio impacta en todas las categorías y regiones alcanzadas por el CCT 545/08, que regula las obras en yacimientos petrolíferos y gasíferos

Los trabajadores de la construcción mantendrán los mismos salarios en noviembre.

Mariano Fuchila

Los obreros de la construcción que se desempeñan en el área petrolera y gasífera mantendrán la misma escala salarial de noviembre en diciembre de 2025, según lo establecido en el acuerdo paritario cerrado entre la UOCRA y las cámaras empresarias del sector. El convenio impacta en todas las categorías y regiones alcanzadas por el CCT 545/08, que regula las obras en yacimientos petrolíferos y gasíferos.

De esta manera, los salarios de diciembre reflejan un incremento del 1.3% sobre la base salarial ya actualizada del mes anterior, donde tuvieron un aumento de 1.4%.

En diciembre, cobrarán la segunda cuota de de una suma fija mensual de carácter no remunerativo. Sí genera aportes a la obra social, garantizando la continuidad de la cobertura de salud de los trabajadores y sus familias.

Cuánto cobrarán los trabajadores de construcción en diciembre

Zona A:

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza, San Juan, Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Salta, Tucumán, Chaco, La Pampa, San Luis, Corrientes, La Rioja, Formosa, Jujuy y Misiones.

  • Oficial especializado: $5.268 por hora

  • Oficial: $4.506 por hora

  • Medio oficial: $4.164 por hora

  • Ayudante: $3.833 por hora

  • Sereno: $696,321 por mes

Zona B

Neuquén, Río Negro y Chubut

  • Oficial especializado: $5.847 por hora

  • Oficial: $5.004 por hora

  • Medio oficial: $4.616 por hora

  • Ayudante: $4.274 por hora

  • Sereno: $775.732 por mes

Zona C

Santa Cruz

  • Oficial especializado: $8.087 por hora

  • Oficial: $7.582 por hora

  • Medio oficial: $7.316 por hora

  • Ayudante: $7.104 por hora

  • Sereno: $1.164.098 por mes

Zona C Austral

Tierra del Fuego

  • Oficial especializado: $10.536 por hora

  • Oficial: $9.012 por hora

  • Medio oficial: $8.328 por hora

  • Ayudante: $7.666 por hora

  • Sereno: $1.392.642 por mes

