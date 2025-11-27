La defensa de Julieta Makintach presentará un recurso extraordinario ante la Corte Suprema + Seguir en









Tras ser destituida por su accionar durante el juicio por la muerte de Maradona, su abogado Darío Saldaño, señaló que tratará de revertir la decisión del Jurado de Enjuiciamiento.

El veredicto se dio a conocer el pasado martes en el Anexo de la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires.

La defensa de Julieta Makintach presentará un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de la Nación tras que el jury determinó su destitución como magistrada por su participación en el documental "Justicia Divina" en el contexto del juicio que investiga la muerte de Diego Maradona.

Debido a esto, el abogado de la exjueza, Darío Saldaño, confirmó que elevará la apelación en las próximas horas. “Lo estoy terminando de pulir”, expresó el letrado en diálogo con la agencia Noticias Argentinas. También, agregó que conversa con su clienta "todos los días" y se encuentra "más tranquila".

El veredicto se dio a conocer el pasado martes en el Anexo de la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires. El jurado, encabezado por la presidenta de la Suprema Corte bonaerense, Hilda Kogan, llegó a la definición a partir de una sentencia de 115 páginas. Kogan argumentó que Makintach "llevó adelante conductas alejadas de la sobriedad, prudencia y moderación exigibles a todo servidor del Poder Judicial de la provincia".

Se le imputó la autorización irregular de acceso a tribunales para filmaciones, habilitación clandestina de registros fílmicos del debate oral, uso de recursos públicos con fines personales e incurrir en parcialidad manifiesta que llevó a la nulidad del proceso.

Tras la resolución del jury de enjuiciamiento que se llevó a cabo en el Senado bonaerense, Makintach elevó una recusación contra los fiscales del caso, a quienes acusó de supuestas irregularidades procesales, lo cual insistirá nuevamente ante la Corte.

Alegatos de la defensa de Julieta Makintach Durante la etapa de alegatos en el jury de enjuiciamiento, la defensa de Julieta Makintach rechazó los cargos, apuntó contra los demás miembros del tribunal que la acompañaron en el caso Maradona volvió a cuestionar la solidez de las pruebas presentadas. “Los jueces mintieron deliberadamente, mintieron en todos lados, y yo me quedé callada para que el juicio pudiera seguir. Yo sufrí espionaje ilegal. Es mucho más importante si le pido colaboración a mi custodia porque no me dan las manos”, había expresado la exjueza durante el juicio.