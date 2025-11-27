Qué significa usar ropa de invierno cuando hace calor, según la psicología + Seguir en









Según expertos, las personas que deciden usar ropa de invierno en temporadas de altas temperatura pueden estar expresando más de lo pensado.

La verdadera razón por la que algunas personas siguen usando ropa abrigada en verano. FreePik.es

El verano trae consigo un cambio completo en la ropa, que se usa por las altas temperaturas. Pero este fenómeno parece no causar los mismos efectos en los atuendos de todos, ya que hay personas que siguen eligiendo usar ropa de invierno, incluso cuando el calor es insoportable.

Desde la psicología se puede leer este comportamiento como si tratara de comunicar algo más profundo respecto a la personalidad de cada individuo. Desde que sea parte del estilo de cada uno o que sea un intento de protección emocional extrema.

amigos playa Por qué hay gente que usa ropa de invierno en pleno verano La psicología explica este fenómeno desde varias perspectivas. En primer lugar, se lo atribuye a que quizá se trate de un modo de expresar la propia identidad o el estilo personal del individuo. En este sentido, puede que algunas personas usen la ropa para demostrar su rebeldía o pertenencia a ciertas modas alternativas.

Otra razón posible se relaciona con la necesidad de protegerse a nivel emocional. En la psicología, la ropa abrigada puede simbolizar un escudo ante el entorno y la búsqueda del confort en situaciones estresantes. A esto se le puede sumar que la persona tenga una baja percepción del clima o poca conexión con sus sensaciones corporales.

En ocasiones, también puede tratarse de determinados estados emocionales como la ansiedad o la angustia, momentos en los que el cuerpo puede no registrar el calor por los niveles de estrés que está afrontando en esos momentos. Además, como se menciona anteriormente, la ropa abrigada puede proveer cierto confort que la ropa de verano no.

