El campo evalúa extender paro ante la apertura parcial de envíos de maíz

Mientras tanto, fuentes del Gobierno remarcan que se avanzó con la reapertura gracias al diálogo establecido con los representantes del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) y que el cupo de 30.000 toneladas diarias se mantendrá exclusivamente hasta que el ministerio pueda corroborar efectivamente la disponibilidad del grano en el mercado interno. Incluso parte de eso fue mencionado en el comunicado enviado a los medios: “Considerando desde el Gobierno Nacional que se alcanzó el compromiso de garantizar la oferta de maíz a las distintas cadenas de producción, pero que resta aún resolver las condiciones de accesibilidad a dicha oferta no sólo en términos de cantidad sino también de precios, y atento al acuerdo del CAA, se decide dejar sin efecto provisoriamente la medida de suspensión de registros de DJVE de maíz. No obstante, durante el período de análisis de las alternativas para el logro de estos objetivos, mientras se alcanzan los consensos, el MAGyP realizará un monitoreo a fin de garantizar la disponibilidad para la demanda interna de maíz de la campaña 19/20. A tal efecto, las DJVE Maíz 19/20 no podrán superar las 30.000 toneladas diarias”.

En este marco los productores advierten que de deprimirse los precios en el mercado interno del maíz, en la práctica se subsidiaría el negocio avícola y la cría de ganado (feedlot) y que se perjudicaría la producción primaria.