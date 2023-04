Patricia Bullrich dijo que le pedirá un "colchón" de dólares al FMI y habló de un "plan de estabilización"

Enviado especial a Bariloche.- La candidata a presidente Patricia Bullrich aseguró que en caso de ser electa avanzará con la idea de un plan de estabilización que incluirá una reforma de la carta orgánica del Banco Central. La ex ministra de Seguridad dijo que eliminará los controles cambiarios pero ante la consulta de Ámbito no supo precisar qué es lo que sucederá con la cotización oficial de la divisa norteamericana luego de eso. También confirmó que pedirá un “colchón” al FMI porque las reservas “están en cero”.

“Si el FMI está sosteniendo un plan que se cumple bastante poco, esperamos que a nosotros, que vamos a tener un plan serio, que va a generar confianza, nos sostenga más”, dijo la ex titular del Pro ante una pregunta de Ámbito sobre que relación espera tener con el organismo. Ante una la repregunta de si eso incluiría nuevos desembolsos remarcó: “queremos que nos sostenga más porque las reservas están en cero. Necesitamos un colchón” y bromeó: “si no tenemos que ir a pedirselo a una empresa de colchones y la verdad que no es la solución”.