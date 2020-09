Plazos fijos en pesos crecen más (¿ahorristas velan armas?)

Toda esta mélange que se está viviendo en las últimas semanas, sin duda, está repercutiendo en el comportamiento de los ahorristas y tenedores de pesos, en sus diversas formas. Según los últimos datos oficiales, en la primera quincena del mes, no se observan grandes movimientos. Pero resulta insoslayable que ya los depósitos privados no crecen como meses atrás. En agosto solo los plazos fijos en pesos no ajustables crecieron y eso permitió que el stock total quedara a flote. Pero los depósitos totales privados que crecían al 7% mensual pasaron a crecer un 2,4% en agosto y en setiembre se proyecta un modesto 1,4%. Son, por lo tanto, las colocaciones a plazo las que mantienen el fuego vivo. En agosto crecieron 8,6% y en setiembre se proyecta un 6,4%, según el comportamiento de la primera quincena.