Ricardo Pignanelli: "Guzmán tuvo que arreglar con bonistas y con el Fondo, con los bolsillos vacíos"

En cuanto a las diferencias de la coalición gobernante dijo que “hoy son tiempos de gobernanza. El peronismo tiene que gobernar en la unidad de concepción. Ahora, si en julio o en agosto de 2023 aparecen dos listas, el SMATA sabrá dónde posicionarse”

Sobre el sector que conduce dijo que “en SMATA, ya están viéndose las inversiones y se están tomando nuevos trabajadores” y aseguró que “nosotros podemos generar 2.500 millones de dólares en exportaciones”.

“Ayer hablé con el Presidente porque hay una resolución de BCRA que complica las importaciones. Yo le dije: ‘Si no se saca esa resolución, las casas matrices van a mandar los chips de producción a otros países’. Alberto me atendió y me dijo que iba a intervenir”, contó.

“Si el año que viene hay dos listas, el que gana conduce y el que pierde acompaña. Nos tenemos que respetar”, dijo sobre las elecciones presidenciales en 2023. “Si Cristina tiene que conducir, el peronismo va a estar atrás. Si le toca a Alberto, el peronismo también estará atrás”, aseguró.

En cuanto a las políticas económicas sostuvo que “a Martín Guzmán le ha tocado una tarea muy difícil: tuvo que arreglar con bonistas y con el Fondo, con los bolsillos vacíos”.

“Por la Guerra en Ucrania hay consecuencias positivas y negativas: Alemania nos pide 6 o 7 mil unidades más y los acuerdos bilaterales en América Latina nos sumarán más exportaciones, pero esto no me puede poner contento. La Guerra no me gusta: nosotros sabemos de las secuelas por lo que pasó en Malvinas”, cerró.