Plazo fijo: así operan los principales bancos hoy, lunes 2 de febrero

El rendimiento del plazo fijo sigue bajo la lupa en un escenario de tasas dispares y decisiones oficiales que marcan el ritmo del ahorro en pesos.

Cómo opera hoy la herramienta tradicional de los ahorristas argentinos Depositphotos

El plazo fijo vuelve a ocupar un lugar central en las conversaciones sobre ahorro en Argentina. Con un contexto financiero todavía sensible, muchos ahorristas miran de reojo las pizarras bancarias para ver qué rendimiento real ofrecen hoy los bancos y si conviene inmovilizar pesos por 30 días o buscar otras opciones.

Este lunes 2 de febrero, las entidades financieras mantienen esquemas similares a los de las últimas semanas, aunque con diferencias relevantes entre bancos públicos, privados y digitales. No se trata solo de una cuestión de tasa, sino que también entran en juego los montos mínimos, la operatoria online y la posibilidad de cancelar o no antes de tiempo.

inversiones mercados finanzas plazo fijo Depositphotos En ese marco, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) ofrece un relevamiento oficial que permite comparar cómo se mueve cada entidad. Aun así, el escenario no es lineal. Las tasas pueden cambiar rápido y dependen tanto de la política monetaria como de la estrategia comercial de cada banco.

Plazo fijo hoy: así están las tasas este 2 de febrero Según los datos del Banco Central, los principales bancos del país ofrecen Tasas Nominales Anuales (TNA) que se mueven dentro de un rango acotado, aunque con matices importantes. Los bancos públicos suelen ubicarse en la franja media, mientras que algunas entidades privadas y digitales buscan tentar a los clientes con rendimientos levemente superiores, sobre todo en operaciones 100% online.

El plazo fijo tradicional a 30 días continúa siendo el más elegido. Es simple, conocido y no requiere demasiadas vueltas. El ahorrista deposita un monto mínimo, que varía según la entidad, y sabe de antemano cuánto va a cobrar al vencimiento. Para muchos, esa previsibilidad sigue siendo un valor fuerte, incluso cuando la inflación le juega en contra.

Este lunes 2 de febrero, estos son los porcentajes de las principales entidades financieras del país: Banco de la Nación Argentina : 26%

: 26% Banco Santander : 23%

: 23% Banco Galicia : 24%

: 24% Banco de la Provincia de Buenos Aires : 27%

: 27% Banco Credicoop : 25%

: 25% BBVA : 22%

: 22% Banco Macro : 27%

: 27% ICBC : 23,5%

: 23,5% Banco Ciudad: 23%

