Mínimas variaciones en el plazo fijo: así operan los principales bancos hoy, martes 3 de febrero + Seguir en









Leves cambios sobre rendimientos bancarios marcan la jornada para ahorristas que miran tasas y condiciones.

En febrero 2026, algunas tasas del plazo fijo superan el 25%.

El plazo fijo vuelve a ocupar un lugar central en las decisiones de ahorro de corto plazo, especialmente en jornadas donde el tablero financiero muestra pocos sobresaltos. Este martes 3 de febrero, los bancos que operan en Argentina exhiben movimientos acotados en sus propuestas, una señal que para muchos lectores se traduce en estabilidad, pero también en cautela al momento de elegir dónde colocar el dinero.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Para el pequeño y mediano ahorrista, el seguimiento diario de las tasas dejó de ser una rareza. Con operaciones que se pueden hacer desde el celular y montos mínimos relativamente accesibles, el plazo fijo tradicional y el plazo fijo online se consolidaron como herramientas conocidas, aunque no exentas de dudas. Un punto arriba o abajo en la tasa puede parecer menor, pero en contextos inflacionarios prolongados, esos detalles pesan.

inversiones plazo fijo Depositphotos Tasas del plazo fijo hoy, 3 de febrero 2026 Según la información pública del Banco Central de la República Argentina (BCRA), las entidades financieras continúan ofreciendo plazos fijos online con tasas que presentan variaciones marginales entre bancos públicos y privados. El sistema permite comparar de forma abierta qué paga cada institución, incluso sin necesidad de tener cuenta previa, un mecanismo que busca mayor transparencia y competencia.

En la práctica, los bancos de mayor tamaño suelen moverse de forma bastante alineada, mientras que algunas entidades más chicas intentan captar depósitos con rendimientos levemente superiores. Esa diferencia, aunque no siempre decisiva, es la que muchos ahorristas miran con lupa antes de confirmar la operación.

Este martes 3 de febrero, estos son los porcentajes de Tasa Nominal Anual (TNA) de los principales bancos del país:

Banco de la Nación Argentina : 26%

: 26% Banco Santander : 23%

: 23% Banco Galicia : 24%

: 24% Banco de la Provincia de Buenos Aires : 27%

: 27% BBVA : 23%

: 23% Banco Credicoop : 25%

: 25% Banco Macro : 27%

: 27% ICBC : 23,5%

: 23,5% Banco Ciudad: 23%

Depositphotos

Temas Plazo fijo