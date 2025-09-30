Más cambios en el plazo fijo: si invierto $2.100.000 hoy, ¿Cuánto gano a 30 días?







El Banco Nación ofrece distintos rendimientos según el canal elegido para hacer la inversión y verla crecer.

El plazo fijo es una excelente opción para resguardar tus ahorros. Ámbito

Con los constantes cambios económicos del país, el plazo fijo sigue siendo una de las opciones más buscadas por quienes buscan resguardar sus ahorros frente a la inflación. Aunque las tasas pueden variar de un banco a otro, el Banco Nación suele ser el referente dentro del sistema financiero local.

La entidad cuenta con un simulador que te permite calcular de manera anticipada cuánto se puede obtener al final del período, tanto en forma presencial como a través de los canales electrónicos. La diferencia entre una modalidad y otra no es menor, ya que impacta en la ganancia final.

Plazo fijo en Banco Nación: cuánto gano si invierto $2.100.000 a 30 días Con una inversión de $2.100.000 en sucursal, el simulador oficial del Banco Nación indicó que después de 30 días el interés ganado es de $50.917,81. Así que de esta manera, el monto total al vencimiento llega a los $2.150.917,81, con una TNA del 29,50% y una TEA del 33,84%.

Pero por el otro lado, si el mismo monto se deposita de manera electrónica, el rendimiento es superior. En este caso, los intereses generados alcanzan los $62.136,99, así que al finalizar el mes se obtiene un total de $2.162.136,99. La tasa anual nominal aplicada es del 36%, mientras que la tasa efectiva anual es de 42,59%.

La diferencia entre ambas modalidades es bastante importante, ya que al elegir el canal digital se logra un extra de más de $11.000. El uso de las plataformas online simplifica el trámite y evita traslados hasta la sucursal. Entre sus facilidades, el Banco Nación no solo ofrece la posibilidad de conocer los montos exactos mediante su simulador, sino que también te permite renovar la inversión automáticamente al vencimiento o acreditarla en la cuenta del titular.

