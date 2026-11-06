Plazo fijo: cuánto obtenés al invertir $200.000 durante 30 días

Las entidades financieras exhiben diferencias según la operatoria y el vínculo comercial; el canal elegido también incide en el cálculo.

Los depósitos a plazo fijo continúan entre las alternativas elegidas por quienes buscan obtener intereses en pesos sin asumir grandes fluctuaciones.

Invertir dinero en un plazo fijo tradicional sigue siendo una de las alternativas que consideran los ahorristas argentinos para obtener un rendimiento en pesos sin exponerse a las fluctuaciones diarias de otros instrumentos financieros. Con un capital de $200.000 y un período de 30 días, la ganancia depende principalmente de la tasa de interés que ofrece cada entidad.

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En noviembre de 2026, las propuestas presentan diferencias entre las principales instituciones del sistema financiero . Algunas entidades ofrecen tasas superiores al 20% nominal anual, mientras que otras mantienen porcentajes más moderados.

La comparación resulta clave para quienes buscan conseguir algunos pesos adicionales sin comprometer sus ahorros durante períodos prolongados.

El relevamiento de las tasas informadas al Banco Central de la República Argentina (BCRA) permite observar cuánto ofrecen las entidades con mayor volumen de depósitos para las colocaciones online a 30 días.

La tasa nominal anual es uno de los indicadores centrales para comparar las propuestas del sistema bancario.

Los porcentajes corresponden a la Tasa Nominal Anual (TNA), un indicador que sirve para calcular los intereses generados durante el período contratado. El resto de las propuestas presenta los siguientes valores:

Banco Credicoop: 18,5% de TNA

18,5% de TNA Banco Galicia: 18,25% de TNA

18,25% de TNA ICBC: 17,9% de TNA

17,9% de TNA Banco Santander: 17,5% de TNA

17,5% de TNA BBVA: 17% de TNA

17% de TNA Banco Ciudad: 17% de TNA

17% de TNA Banco Patagonia: 16% de TNA

Las entidades financieras ofrecen distintas condiciones según el canal de contratación y el tipo de cliente.

Lo que se gana al depositar $200.000 durante 30 días

Para calcular el rendimiento de una colocación de $200.000 durante un mes, se toma como referencia la TNA informada por cada banco y se aplica la proporción correspondiente a 30 días sobre los 365 del año.

Con ese criterio, una persona que constituye un plazo fijo por ese capital puede obtener resultados diferentes según el canal elegido. Por ejemplo, en el Banco Nación esto es lo que se recibiría al vencimiento: