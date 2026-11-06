Invertir dinero en un plazo fijo tradicional sigue siendo una de las alternativas que consideran los ahorristas argentinos para obtener un rendimiento en pesos sin exponerse a las fluctuaciones diarias de otros instrumentos financieros. Con un capital de $200.000 y un período de 30 días, la ganancia depende principalmente de la tasa de interés que ofrece cada entidad.
Plazo fijo: cuánto obtenés al invertir $200.000 durante 30 días
Las entidades financieras exhiben diferencias según la operatoria y el vínculo comercial; el canal elegido también incide en el cálculo.
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Plazo fijo en dólares: cuánto debés depositar para ganar u$d200
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Plazo fijo: cuánto debés invertir para ganar $500.000 en 30 días
En noviembre de 2026, las propuestas presentan diferencias entre las principales instituciones del sistema financiero. Algunas entidades ofrecen tasas superiores al 20% nominal anual, mientras que otras mantienen porcentajes más moderados.
La comparación resulta clave para quienes buscan conseguir algunos pesos adicionales sin comprometer sus ahorros durante períodos prolongados.
Las tasas de los principales bancos
El relevamiento de las tasas informadas al Banco Central de la República Argentina (BCRA) permite observar cuánto ofrecen las entidades con mayor volumen de depósitos para las colocaciones online a 30 días.
Los porcentajes corresponden a la Tasa Nominal Anual (TNA), un indicador que sirve para calcular los intereses generados durante el período contratado. El resto de las propuestas presenta los siguientes valores:
- Banco Credicoop: 18,5% de TNA
- Banco Galicia: 18,25% de TNA
- ICBC: 17,9% de TNA
- Banco Santander: 17,5% de TNA
- BBVA: 17% de TNA
- Banco Ciudad: 17% de TNA
- Banco Patagonia: 16% de TNA
Lo que se gana al depositar $200.000 durante 30 días
Para calcular el rendimiento de una colocación de $200.000 durante un mes, se toma como referencia la TNA informada por cada banco y se aplica la proporción correspondiente a 30 días sobre los 365 del año.
Con ese criterio, una persona que constituye un plazo fijo por ese capital puede obtener resultados diferentes según el canal elegido. Por ejemplo, en el Banco Nación esto es lo que se recibiría al vencimiento:
- Sucursal: $202.547,95
- Electrónico: $203.164,38
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