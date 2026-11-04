Plazo fijo: cuánto debés invertir para ganar $500.000 en 30 días

Las tasas cambian de un banco a otro y elegir dónde dejar los ahorros puede hacer una diferencia importante en la ganancia.

El plazo fijo permite conocer de antemano cuánto dinero se recibirá al terminar el período de inversión.

El plazo fijo sigue siendo una de las alternativas más conocidas para quienes buscan generar intereses con sus ahorros. Sin embargo, conseguir una ganancia de $500.000 en apenas 30 días requiere invertir una suma importante en pesos, especialmente porque las tasas de los bancos influyen mucho en el resultado.

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Antes de depositar el dinero, conviene conocer cuánto paga cada entidad. Incluso dentro de un mismo banco, el rendimiento puede variar según si la operación se realiza por internet o en una sucursal.

Los bancos argentinos ofrecen diferentes tasas de interés para los depósitos a 30 días. Estas se expresan mediante la Tasa Nominal Anual (TNA), que permite calcular cuánto dinero se puede ganar durante el período elegido.

Los bancos ofrecen distintas tasas de interés y algunos pagan más cuando el depósito se hace por internet.

Entre las principales entidades, Banco Provincia y Banco Macro ofrecen una TNA del 21% , mientras que Banco Nación paga un 19,25% y BBVA un 19%. Por su parte, Credicoop tiene una tasa del 18,5% , Galicia del 18,25% e ICBC cuenta con el 17,9%.

Los rendimientos son algo menores en Santander y Banco Ciudad, que ofrecen un 17% , mientras que Banco Patagonia paga un 16% . Estas cifras corresponden a operaciones electrónicas y pueden cambiar según las condiciones de cada entidad.

También hay diferencias según cómo se realice el depósito. Por ejemplo, Banco Nación ofrece una TNA del 15,50% para quienes invierten en una sucursal, frente al 19,25% disponible a través de sus canales digitales.

Conseguir una ganancia de $500.000 en un mes exige una inversión considerable, incluso en los bancos que mejor pagan. Magnific

Lo que se tiene que depositar para obtener $500.000 en 30 días

Para conseguir una ganancia de $500.000 en un mes, la cantidad de dinero necesaria depende de la tasa de interés del banco elegido. Cuanto mayor sea el rendimiento, menor será el capital que se debe depositar para alcanzar esa cifra.

En Banco Nación, con una TNA del 19,25% para operaciones electrónicas, es necesario invertir aproximadamente $31.601.732 durante 30 días. Al finalizar ese período, el ahorrista recibiría unos $32.101.732, entre el dinero original y los intereses generados.

En cambio, si realiza la operación en una sucursal de la misma entidad, donde la tasa es del 15,50%, tendría que depositar cerca de $39.247.312 para obtener la misma ganancia.

La diferencia también se observa al comparar otras instituciones. Con una TNA del 21%, como la que ofrecen Banco Provincia y Banco Macro, se necesitan aproximadamente $28.968.254. Si se consigue una tasa del 24% anual, el capital necesario baja a unos $25.347.222.

Estos cálculos consideran únicamente los intereses generados durante 30 días, sin reinvertir las ganancias. Como las tasas pueden modificarse, es recomendable consultar el rendimiento actualizado antes de confirmar el depósito.