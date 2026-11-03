Plazo fijo: cuánto se gana al depositar $500.000 en 30 días

Para quienes buscan sacarle un poco más a sus ahorros, elegir dónde depositarlos puede ser tan importante como decidir cuánto invertir.

El plazo fijo sigue siendo una opción para quienes prefieren conocer de antemano cuánto van a ganar con sus ahorros.

Dejar los ahorros quietos en la cuenta no suele ser la mejor idea cuando los precios siguen moviéndose. Por eso, el plazo fijo continúa entre las alternativas más consultadas por quienes buscan obtener una ganancia en pesos, sin asumir grandes riesgos ni tener que estar pendientes del mercado todos los días.

El rendimiento cambia bastante de un banco a otro y también depende de cómo se realice la operación. Antes de depositar el dinero, conviene comparar las tasas disponibles y conocer cuánto se puede cobrar al finalizar el mes.

Las entidades financieras ofrecen distintas tasas de interés para los depósitos a 30 días . Estas diferencias pueden parecer pequeñas al comparar los porcentajes, pero terminan influyendo en la cantidad de dinero que recibe cada ahorrista.

Las tasas de los bancos pueden cambiar con el tiempo, por lo que conviene revisar las condiciones antes de depositar el dinero.

A comienzos de noviembre, el Banco Nación ofrece una Tasa Nominal Anual del 19,25% para las colocaciones digitales, mientras que el Banco Provincia y el Banco Macro alcanzan el 21%. Por su parte, BBVA paga un 19% y Banco Galicia se ubica en el 18,25%.

También aparecen Banco Credicoop , con una TNA del 18,5% ; Banco Santander y Banco Ciudad , ambos con el 17%; y Banco Patagonia , que ofrece un 16%.

Sin embargo, existen alternativas que superan esos porcentajes. Reba, por ejemplo, llega al 24% anual, mientras que Banco Meridian alcanza el 23,75%. Estas diferencias hacen que comparar las condiciones de cada entidad sea importante, especialmente cuando se busca una mayor ganancia sin aumentar el capital invertido.

Las tasas pueden cambiar según el establecimiento, el monto depositado y la modalidad elegida. Por eso, conviene consultar los valores vigentes antes de confirmar cualquier operación.

Cuánto ganás si invertís $500.000 en un plazo fijo de 30 días

Para calcular la ganancia de una inversión de $500.000 hay que tener en cuenta la Tasa Nominal Anual de cada entidad. Aunque el porcentaje se expresa de manera anual, los intereses se calculan de forma proporcional a los días durante los cuales permanece depositado el dinero.

Por ejemplo, Banco Nación ofrece una TNA del 19,25% para las operaciones digitales. Con ese porcentaje, una inversión de $500.000 durante 30 días genera aproximadamente $7.911 de intereses. Al vencimiento, el ahorrista recibe un total de $507.911.

En Banco Provincia y Banco Macro, donde la tasa alcanza el 21%, el mismo capital produce una ganancia cercana a $8.630. La cifra asciende a $9.863 si se elige una entidad que pague el 24%, como Reba.

En cambio, Banco Galicia permite obtener $7.500, mientras que Banco Patagonia, con un interés del 16% anual, deja alrededor de $6.575. La diferencia entre ambas alternativas supera los $900 por mes.

Un detalle importante es que la tasa queda establecida al momento de constituir el depósito. Aunque la entidad modifique sus porcentajes durante los días siguientes, el interés acordado se mantiene hasta el vencimiento. Además, en un plazo fijo tradicional, el capital no puede retirarse antes de la fecha pactada.

Al finalizar el plazo acordado, el ahorrista recibe el capital que depositó junto con los intereses generados durante ese período. Magnific

¿Cuál conviene más: plazo fijo o intereses de billeteras virtuales?

Las billeteras virtuales se convirtieron en una alternativa para quienes quieren generar intereses sin inmovilizar sus ahorros durante un mes. Su principal ventaja es la disponibilidad de los fondos, ya que permiten utilizarlos para realizar pagos, transferencias o compras mientras continúan produciendo ganancias.

Naranja X ofrece una TNA del 20% en su cuenta remunerada, con un límite de $1.000.000. Si se mantienen $500.000 durante 30 días, la ganancia rondaría los $8.200, aunque el resultado puede variar por la acreditación diaria de intereses o los cambios de tasa.

Ualá, por su parte, paga un porcentaje base del 19%, que puede aumentar al 20% o al 24% si se cumplen determinadas condiciones de uso de la aplicación. En el nivel más alto, el rendimiento puede superar los $9.800 mensuales para ese mismo capital.

Mercado Pago funciona de manera diferente porque utiliza un fondo común de inversión. Su rentabilidad anualizada reciente ronda el 19%, pero no está garantizada y depende de la evolución de los activos que lo integran.

La principal diferencia aparece cuando se necesita disponer de los ahorros antes de que termine el mes. El plazo fijo permite conocer de antemano cuánto se cobrará, mientras que las cuentas remuneradas ofrecen mayor flexibilidad, aunque sus tasas pueden modificarse. También conviene comprobar los límites de saldo que genera intereses y los requisitos para acceder a los porcentajes más altos.