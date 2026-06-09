Plazo fijo sin repuntar: cómo siguen las tasas de los principales bancos hoy, martes 9 de junio + Agregar ámbito en









Las colocaciones tradicionales mantienen rendimientos moderados mientras el mercado observa los próximos movimientos monetarios.

Cómo rinde el plazo fijo en Argentina Depositphotos

Los plazos fijos continúan transitando una etapa de relativa estabilidad. Tras varios meses de recortes en los rendimientos ofrecidos por las entidades financieras, las tasas permanecen en niveles similares a los observados durante las últimas semanas, sin señales claras de una recuperación en el corto plazo.

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Para quienes buscan una alternativa conservadora para resguardar pesos, el escenario actual obliga a mirar con atención las diferencias entre bancos. Aunque los porcentajes parecen cercanos entre sí, pequeñas variaciones pueden representar una diferencia relevante en la ganancia final, especialmente para montos elevados.

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La situación también refleja un contexto más amplio. Desde que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) dejó de fijar una tasa mínima para los depósitos, cada entidad define libremente cuánto paga por las colocaciones. Eso generó un mercado más competitivo, aunque también más heterogéneo. Mientras algunos bancos tradicionales mantienen rendimientos relativamente bajos, otras entidades medianas y financieras buscan captar fondos ofreciendo porcentajes superiores.

Plazo fijo: porcentaje de las tasas hoy, 9 de junio tasas interés plazo fijo inversiones Depositphotos

Según el relevamiento publicado por el Banco Central para depósitos online a 30 días, las principales entidades del sistema financiero mantienen tasas nominales anuales que oscilan en estos valores este martes 9 de junio: Banco de la Nación Argentina : 19%

: 19% Banco Santander : 15%

: 15% Banco Galicia : 15%

: 15% Banco de la Provincia de Buenos Aires : 19,5%

: 19,5% BBVA : 18,75%

: 18,75% Banco Macro : 19%

: 19% Banco Credicoop : 17,5%

: 17,5% ICBC : 17,5%

: 17,5% Banco Ciudad: 17%

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