Paro de controladores aéreos: reunión clave del Gobierno y el gremio para dictar conciliación obligatoria

De cara a un nuevo paro que obliga a cancelar y reprogramar vuelos en Navidad y vacaciones de enero, la Secretaría de Trabajo tomará una medida clave.

Miles de pasajeros se verán afectados por el paro de controladores aéreos de cara a la Navidad y las vacaciones de enero. NA

La Subsecretaria de Trabajo de la Nación, Claudia Testa, y el gremio de controladores aéreos se encuentran reunidos en la sede del ministerio para intentar destrabar el paro que afecta a miles de pasajeros de cara a las fiestas de fin de año y las vacaciones de la primera quincena de enero. Desde el gobierno nacional confirmar a Ámbito que de no mediar un acuerdo se dictará la conciliación obligatoria para garantizar el normal funcionamiento de los vuelos.

La medida de fuerza afectó la semana pasada a unos 40 mil pasajeros que sufrieron cancelaciones y reprogramaciones de vuelos de cabotaje e internacionales. El dictado de la conciliación obligatoria tiene una vigencia de 15 días y puede ser prorrogado por otros 15 días más, forzando a la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) a dejar en suspenso las medidas de fuerza.

Otra semana de paro Tras el paro de la semana pasada, el sindicato de controladores aéreos anunció que continuará este martes 23 de diciembre con la suspensión de vuelos, jornada en el que la actividad quedaría paralizada entre las 19 y las 22 afectando a las operaciones del jueves 25 y del viernes 26, fecha en la que se transportan miles de pasajeros a las provincias por la fiesta de Navidad. Pero le medida gremial complica tambien a La Libertad Avanza ya que en esa fecha deberán volar la mayoría de los senadores para regresar de sus provincias y votar el Presupuesto 2026 en las sesiones del Senado convocada para este v viernes a las 12:00.

La medida gremial obligó a la Casa Rosada a desplegar una logística de emergencia que llevó a la jefa de bloque libertaria, Patricia Bullrich, a evaluar incluso la posibilidad de traer a los senadores en autos desde sus provincias con choferes y autos oficiales del Congreso. Pero los empleados legislativos se resisten en la mayoría de los casos a pasar la Navidad en ruta para ir a buscar a los senadores a sus provincias y traerlos a tiempo para la sesión donde el oficialismo buscará convertir en ley el Presupuesto al filo del vencimiento de la convocatoria a sesiones extraordinarias efectuada por Javier Milei.

La semana pasada Aerolíneas Argentinas detalló que el jueves tuvo al menos 61 vuelos con cambio de horario de salida: 48 demoras y 13 adelantamientos, que perjudicaron a 9.063 pasajeros. Si bien esta semana no habrá una suspensión total de actividades, la medida afecta directamente las autorizaciones de despegue, lo que obliga a las aerolíneas a reprogramar o demorar sus vuelos.

La medida que prepara el gobierno El secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Julio Cordero, se encuentra supervisando la reunión que se desarrolla en la sede de la Secretaria a su cargo sobre la avenida Alem y que podría finalizar con el dictado de la conciliación obligatoria. El paro impulsado por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) se da en el marco del conflicto por el reclamo de mejoras salariales con la firma estatal Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA). La empresa ya presentó una denuncia penal ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 3, a cargo del juez Daniel Eduardo Rafecas pero no logró desactivar el conflicto. Desde EANA advirtieron que la interrupción del servicio y determinadas acciones realizadas durante las primeras jornadas de protesta comprometieron la seguridad operacional. En particular, denunciaron la instalación de banderas y cartelería en torres de control de Aeroparque y Ezeiza, señalando el riesgo que podría implicar un eventual desprendimiento de esos elementos. Desde el gremio se defienden y argumentan que el conflicto se origina en la ruptura del diálogo, el incumplimiento del Convenio Colectivo de Trabajo, despidos recientes y una pérdida sostenida del poder adquisitivo de los trabajadores del sector. El gremio asegura que la medida se lleva adelante bajo protocolos definidos y que se debe a la falta de respuestas por parte de la empresa estatal.