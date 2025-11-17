Plazo fijo: este banco ofrece la mejor tasa hoy, lunes 17 de noviembre 2025







Con la nueva cotización del dólar y los movimientos del mercado, las entidades bancarias volvieron a actualizar las tasas de interés de sus depósitos.

Las tasas de interés de los plazos fijos son establecidas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Depositphotos

Los plazos fijos continúan siendo una de las alternativas preferidas por los ahorristas argentinos, especialmente en un contexto de inflación e incertidumbre económica. En noviembre 2025, los principales bancos volvieron a actualizar las tasas de interés de sus depósitos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En este sentido, mientras algunos optan por ahorrar en dólares, otros siguen prefiriendo estas herramientas tradicionales y los UVA. A continuación, conocé el detalle de los rendimientos vigentes para aprovechar los beneficios de cada inversión.

Billetera virtual plazo fijo Ámbito Plazo fijo: cómo operan los principales bancos hoy, 17 de noviembre De acuerdo al sitio web del Banco Central de la República Argentina (BCRA), esta es la Tasa Nominal Anual (TNA) que ofrecen las principales entidades hoy, 17 de noviembre de 2025, considerando depósitos a plazo fijo tradicionales:

Banco de la Nación Argentina: 27%

27% Banco Santander Argentina S.A.: 25%

25% Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.: 24%

24% Banco de la Provincia de Buenos Aires: 28%

28% Banco BBVA Argentina S.A.: 26%

26% Banco Macro S.A.: 30%

30% Banco Credicoop Cooperativo Limitado: 28%

28% ICBC: 28%

28% Banco de la Ciudad de Buenos Aires: 26% Estas representan la rentabilidad de un año con un depósito a plazo fijo y permiten calcular ganancias mensuales dividiendo el porcentaje entre 12.

Además, si los intereses se reinvierten mensualmente, se obtiene la Tasa Efectiva Anual (TEA), que refleja el rendimiento real considerando la capitalización de los intereses.

Temas Plazo fijo