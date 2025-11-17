Plazo fijo con tasas por el piso: cuánto gano si deposito $350.000 a 30 días

Esta opción de inversión ofrece una manera de calcular los beneficios, de manera clara, para quienes buscan ahorrar algo de dinero.

Elegir un plazo fijo volvió a ser una gran alternativa para quienes buscan mantener su plata con cierta previsión, en medio de un panorama económico cambiante. La propuesta consiste en inmovilizar un monto determinado durante un tiempo y se gana un interés asegurado .

Muchas personas siguen recurriendo a este método de ahorro porque ofrece una cifra concreta al finalizar el período elegido. El Banco Nación ofrece dos variantes con intereses distintos según el modo de contratación.

Los plazos fijos del Banco Nación entregan diferentes resultados dependiendo de si se hacen desde una sucursal o por la vía digital. El monto final cambia por la diferencia de tasas entre ambas opciones.

Para un depósito de $350.000 durante 30 días , los valores quedan así:

En esta modalidad, el rendimiento es menor porque la tasa disponible en las oficinas físicas es más baja. De todas formas, muchas personas eligen esta opción por costumbre o porque necesitan una atención presencial.

Plazo fijo hecho de manera electrónica

Capital inicial: $350.000

Interés obtenido en 30 días: $7.767,12

Monto final: $357.767,12

TNA: 27,00%

TEA: 30,61%

Acá se puede ver como es que la alternativa digital del Banco Nación ofrece un interés más atractivo. Para quienes ya manejan homebanking, esta variante se vuelve sin dudas la opción a elegir.

El principal atractivo del plazo fijo es su previsión, ya que el resultado se conoce desde el inicio. Aunque la rentabilidad en realidad no alcanza el avance general de los precios, la herramienta te permite ahorrar de forma segura, sin tener que asumir riesgos.