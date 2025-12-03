Los ahorradores se fijan en las tasas que ofrecen los bancos como una forma de resguardar sus pesos sin asumir riesgos. La inflación, el dólar y otros instrumentos hacen que más personas evalúen las posibilidades que ofrece un plazo fijo y cuánta ganancia otorga cada mes.
Varían las tasas del plazo fijo: cuánto gano si deposito $550.000 a 30 días
Las entidades bancarias ajustaron sus porcentajes y valores para depósitos cortos, en un contexto económico complejo.
Cómo están las tasas del plazo fijo en los principales bancos hoy, miércoles 3 de diciembre 2025
Plazo fijo con tasas bajas: cuánto gano si deposito $700.000 a 30 días
En diciembre de 2025, las entidades financieras ajustaron sus propuestas y comunicaron los cambios al Banco Central para transparentar las condiciones. La variación de tasas define la ganancia final para cualquier depósito y muestra la diferencia entre operar de manera presencial o desde canales digitales.
Plazo fijo en diciembre 2025: cuánto gano si invierto $550.000 a 30 días
El nuevo esquema de tasas genera resultados distintos según el sistema elegido por el cliente. Con un depósito a 30 días de $550.000, los intereses según el canal elegido son:
- Interés en sucursal: $9.267,12
- Interés en plataforma digital: $11.301,37
Lo que deja los siguientes montos finales al vencimiento del mes:
- Monto total en sucursal: $559.267,12
- Monto total en canal electrónico: $561.301,37
La diferencia entre operar en ventanilla y hacerlo vía web se debe a que algunos bancos incentivan operaciones digitales con tasas algo más altas para reducir costos operativos.
Las Tasas Nominales Anuales (TNA) para estos casos son:
- Sucursal: 20,50%
- Digital: 25,00%
Mientras que las Tasas Efectivas Anuales (TEA), que proyectan el rendimiento en caso de renovación sucesiva, quedan en:
- Sucursal: 22,54%
- Digital: 28,08%
Algo a considerar es que un monto más chico no cambia la lógica del resultado: el rendimiento mensual se calcula como un porcentaje del capital y se acredita al momento del vencimiento. La renovación solo se lleva a cabo si el cliente la acepta.
El atractivo final del depósito a plazo fijo va a depender de cómo evolucione el mercado y del interés personal en mantener ahorros en pesos o pasarlos a otra alternativa.
