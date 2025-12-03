Varían las tasas del plazo fijo: cuánto gano si deposito $550.000 a 30 días + Seguir en









Las entidades bancarias ajustaron sus porcentajes y valores para depósitos cortos, en un contexto económico complejo.

Los depósitos a plazo fijo siguen siendo una de las alternativas más elegidas por los argentinos para ahorrar.

Los ahorradores se fijan en las tasas que ofrecen los bancos como una forma de resguardar sus pesos sin asumir riesgos. La inflación, el dólar y otros instrumentos hacen que más personas evalúen las posibilidades que ofrece un plazo fijo y cuánta ganancia otorga cada mes.

En diciembre de 2025, las entidades financieras ajustaron sus propuestas y comunicaron los cambios al Banco Central para transparentar las condiciones. La variación de tasas define la ganancia final para cualquier depósito y muestra la diferencia entre operar de manera presencial o desde canales digitales.

dolar inversiones plazo fijo Depositphotos Plazo fijo en diciembre 2025: cuánto gano si invierto $550.000 a 30 días El nuevo esquema de tasas genera resultados distintos según el sistema elegido por el cliente. Con un depósito a 30 días de $550.000, los intereses según el canal elegido son:

Interés en sucursal : $9.267,12

: Interés en plataforma digital: $11.301,37 Lo que deja los siguientes montos finales al vencimiento del mes:

Monto total en sucursal : $559.267,12

: Monto total en canal electrónico: $561.301,37 La diferencia entre operar en ventanilla y hacerlo vía web se debe a que algunos bancos incentivan operaciones digitales con tasas algo más altas para reducir costos operativos.

Las Tasas Nominales Anuales (TNA) para estos casos son: Sucursal: 20,50%

Digital: 25,00% Mientras que las Tasas Efectivas Anuales (TEA), que proyectan el rendimiento en caso de renovación sucesiva, quedan en: Sucursal: 22,54%

Digital: 28,08% Algo a considerar es que un monto más chico no cambia la lógica del resultado: el rendimiento mensual se calcula como un porcentaje del capital y se acredita al momento del vencimiento. La renovación solo se lleva a cabo si el cliente la acepta. El atractivo final del depósito a plazo fijo va a depender de cómo evolucione el mercado y del interés personal en mantener ahorros en pesos o pasarlos a otra alternativa.

