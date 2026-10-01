La Libertad Avanza llevó su interna a IDEA: Milei pateó la reforma previsional para 2028 y Bullrich presentó su propuesta

La informalidad laboral alcanzó el 45%. Casi la mitad de los empleados no tiene derechos laborales y no aporta al sistema previsional. Ante este vacío de recaudación, el Tesoro se hace cargo de casi el 60% de las jubilaciones. La agenda que impulsa el empresariado.

El empresariado comenzó a sondear la posibilidad de concreción de una reforma previsional durante el 62° Coloquio de IDEA . La mirada del Gobierno, en palabras del propio presidente, Javier Milei , es que los empresarios argentinos están en un momento de "wait and see" y que, recién hacia 2028, pasarían a la formalidad a parte de los trabajadores no registrados, que hoy son el 45% del total. Esto pasaría, planteó el mandatario, una vez que haya certezas sobre la nueva administración definida en las urnas. Recién a partir de ese momento, se podría delinear la situación del sistema previsional y una posible modificación legislativa. Patricia Bullrich, por su parte, se apoderó de la escena del evento y ensayó una propuesta de reforma sustentada entre impuestos y ahorros laborales.

“Ahora tenés una economía que está teniendo grandes cambios estructurales y que producen reasignaciones de recursos, ya sea porque tenés el shock tecnológico, porque tenés el shock desregulatorio, el shock de baja de impuestos, el shock de baja de riesgo país. Entonces, el shock de la apertura. Todo ese conjunto de shocks, generan reasignación de recursos y lo que vos ves es que el otro contexto hubiera generado alto desempleo”, planteó Milei en el 62° Coloquio de IDEA, donde también eligió nuevamente al periodismo como su contrincante y a la oposición como los representantes de la “decadencia”.

En ese sentido, el mandatario planteó que el sector informal fue el que traccionó mejoras salariales (+60%, según datos de Milei en base al índice de salarios de INDEC). “Es el que está absorbiendo todos los cambios estructurales y están todos haciendo “wait and see” para ver, si pasan a la formalidad o no, en función de lo que pase el año que viene en términos electorales . Lo cual también es perfectamente entendible” , añadió.

Ahora bien, poco habló de la falta de productividad de las empresas como uno de los factores que obstaculiza la formalización de los trabajadores y del rol fiscalizador del Estado. Al ser consultado por el crecimiento, llamó al auditorio -con varios empresarios notoriamente cansados de que lleve sus discusiones personales a las exposiciones-, a tener “paciencia”, ya que el proceso no es instantáneo sino que demanda mucho tiempo. En su visión, “la Argentina en condiciones normales podría converger a ser una potencia como EEUU en 30, 35 y/o 40 años”.

Cabe destacar que en el Gobierno de Javier Milei se destruyeron más de 31.300 empresas, según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). En materia de empleo, se observa una caída neta de 354.128 puestos : 246.312 privados, 87.629 públicos y 20.187 en casas particulares, según datos desestacionalizados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) hasta junio de 2026. Aunque esta caída estuvo algo compensada por los nuevos inscriptos al monotributo, que en ese período fueron 169.026.

Incluso, diferentes empresarios durante el Coloquio de IDEA señalaron que las compañías de los sectores "perdedores" de la economía, o los que vienen corriendo de atrás, tendrán que realizar un cambio de modelo de negocio. "Producen en lo que son más eficientes, cambian los portafolios, en algunas cosas se decide importar y dejar de producir nacional", subrayó en diálogo con Ámbito Mariana Camino, CEO de la consultora ABECEB.

Todos los caminos conducen a una reforma previsional, aunque el Gobierno trata de no hablar de eso

La mirada que transmite el Gobierno de cara a 2027 es: o la panacea con nosotros o la decandencia con la oposición. Este "wait and see" en el que supone Milei que está el empresariado sería para que después de las elecciones y, en caso de que él gane, se decida a formalizar el modelo de negocio. Eso generaría una mayor recaudación y comenzaría a delinear la situación en la que está actualmente el sistema previsional.

Hoy, el Tesoro cubre más del 60% del gasto en jubilaciones. Aunque a partir del mes de noviembre esto se incrementará con la puesta en marcha de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL) que derivarán el 2,5% de los aportes de los empleados de las pymes y un 1% de los de las empresas grandes.

Ante el vacío que dejó el Ejecutivo en el Coloquio, la senadora con aparentes intereses electorales, Patricia Bullrich, tomó la posta y hasta montó una conferencia de prensa en medio del evento. Aprovechó y almorzó con empresarios patrocinantes del encuentro, quienes iban a escuchar las propuestas en calidad de legisladora.

Envalentonada, afirmó que "hay que hacer un sistema previsional donde ya no se dependa más la seguridad social de la empleabilidad, sino que dependa de la capacidad de tomar una parte de los impuestos generales y después una parte de un ahorro, que puede ir por un convenio colectivo de trabajo", propuso. Un sistema similar al de las viejas AFJP.

"Nosotros tenemos un sistema previsional basado en un modelo de pleno empleo y de formalidad", sin embargo, casi la mitad del sistema no paga aportes, ya que está en condiciones de informalidad, analizó la senadora. "Si vos sacás los impuestos al trabajo, ¿quién es en blanco y quién es en negro? Se termina", enfatizó.

En esa línea, aseguró: "La persona tiene la previsibilidad de tener una parte que le va a pagar el Estado por los impuestos que ha pagado durante su vida y el trabajo y el salario que ha tenido. Y la parte va a ser un ahorro que cada uno se va haciendo o de manera un poquito más compulsiva, como es ahora la ley laboral. Vos hoy en la ley laboral, cada trabajador pone un 1% para la cuenta del FAL".

Milei, conociendo el inicio del fin de la era de Mauricio Macri, eligió evadir la respuesta y con la mirada de que los empresarios se encuentran en un "wait and see" pateó hacia afuera la posibilidad de una reforma previsional en lo instantáneo. Aunque prometió un ciclo más reformista que el primero, en caso de ganar las elecciones y tener mayorías en ambas cámaras.