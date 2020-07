Economía en pocas líneas

Dólar II: FCI deberán valuar a precio oficial

La Comisión Nacional de Valores (CNV) dispuso que los fondos comunes de inversión, para valuar sus tenencias de activos externos, no podrán utilizar un tipo de cambio que no sea el oficial mayorista. Hasta ayer se permitían valuaciones alternativas que siguieran el contado con liquidación. “La CNV dispuso que, según lineamientos fijados por el BCRA, se ha dejado sin efecto la posibilidad de valuar activos externos -incluida tenencia de moneda extranjera- mediante la utilización de cualquier tipo de cambio que no sea el de cierre mayorista”, indicó un comunicado del ente. “La presente medida no afectará la valuación de los activos denominados en moneda extranjera negociables en pesos en la plaza local”, aclararon.