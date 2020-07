Precios mayoristas aumentaron el 3,7% en junio, impulsados por el repunte del petróleo

“¿Esta suba puede trasladarse al IPC? En parte sí y en parte no. En la inflación mayorista están sobre-representados los bienes, ya que los servicios al por mayor es difícil de consumir, no están allí representados (solamente están los servicios públicos, que están con las tarifas congeladas). Además, en los últimos meses los precios de los bienes subieron más que los servicios, tanto público como privado, en parte por la devaluación de 2019 y en parte por la cuarentena. Por ese lado, no hay demasiado riesgo que se traslade”, aseguró a Ámbito Matías Rajnerman, economista jefe de Ecolatina, quien aclaró: “¿Por qué sí podría trasladarse? Porque lo que muestra es que los bienes no van a desacelerarse en el corto plazo, sino más bien tenderán a acelerarse. Igual, va a depender de lo que pase con la cuarentena en el AMBA y con el factor cambiario. Definitivamente la inflación mayorista genera una señal de alerta. Pero no es necesariamente un indicador de lo que va a pasar”.

Petróleo y gas fue el rubro que más creció en el índice, con un 28,6%. “Se debe principalmente a factores externos: en junio se vio una fuerte recuperación en el precio del petróleo, a medida que en los países retornaban las actividades”, sostuvo un informe de ACM, que concluyó: “Dentro del rubro de Productos Manufacturados se puede observar la heterogeneidad de la crisis sumado a las distintas velocidades en la reanudación de la actividad entre los distintos sectores”.