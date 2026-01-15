Privatizaciones en marcha: el gobierno de Javier Milei avanza con la venta de sus acciones de AySA + Seguir en









Tras formalizar la habilitación legal, el Ejecutivo ultima el pliego para vender el paquete mayoritario de acciones de la empresa de agua y saneamiento más grande del país. Mientras tanto, ajustan el marco regulatorio y preparan más licitaciones en 2026.

El Gobierno avanza con la venta de las acciones de AySA.

El Gobierno avanza en el proceso para privatizar Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) y ya ultima los detalles del pliego que habilitará a empresas privadas a competir por el paquete accionario mayoritario de la compañía. Según fuentes oficiales, el pliego de licitación estaría listo para publicarse en el Boletín Oficial en las próximas semanas, con el objetivo de concretar la convocatoria antes del fin del primer trimestre de 2026, y algunos funcionarios señalan que podría salir incluso en febrero.

AySA, empresa estatal creada en 2006 tras la rescisión de la concesión de Aguas Argentinas, presta servicios de agua potable y cloacas a más de 11 millones de personas en la Ciudad de Buenos Aires y numerosos partidos del Gran Buenos Aires.

Marco legal y alcance del proceso de privatización de AySA La privatización forma parte de las medidas impulsadas bajo la ley de Bases (Ley 27.742), sancionada en 2024. Esta norma declaró a AySA —junto con otras empresas públicas como Corredores Viales, Enarsa, Intercargo, Nucleoeléctrica Argentina, Belgrano Cargas, Trenes Argentinos Operaciones y Yacimientos Carboníferos Río Turbio— como “sujetas a privatización”.

Aysa aumentos agosto.png AySA podría finalizar su privatización en el pimer trimestre de 2026. @AySA_Oficial En ese contexto, el Decreto 494/2025 habilitó formalmente la venta del 90% de las acciones que el Estado nacional posee en AySA, mientras que el 10% restante permanece dentro del Programa de Propiedad Participada de los trabajadores.

Cómo será la privatización de AySA El proceso se estructurará en dos etapas:

Licitación para ofrecer al menos el 51% de las acciones a un operador estratégico que asumirá la gestión operativa.

Colocación del remanente, hasta alcanzar el 90% total, en los mercados de valores mediante un esquema de free float o venta pública. Podrán participar no solo empresas del sector de agua y saneamiento, sino también firmas con experiencia acreditada en servicios públicos en general. Una de las interesadas que se mencionó en el último año fue SABESP (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), con una base de clientes mucho mayor que AySA. Cambios regulatorios y debate Como parte del proceso preparatorio, el Gobierno publicó el Decreto 805/2025, que actualiza el marco regulatorio de AySA y, entre otras cosas, habilita la posibilidad de cortar el suministro por falta de pago, una medida que hasta ahora no estaba permitida en la legislación anterior. También hay un plan de transición 2024–2026 que contempló inversiones estatales por más de $753.900 millones para dejar la compañía en condiciones operativas para la futura gestión privada. El Ministerio de Economía y la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP) son las autoridades encargadas de supervisar que el proceso cumpla con las condiciones legales y de mercado.