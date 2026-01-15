Advierten que 1 de cada 3 celulares que se activan en la Argentina viene de contrabando

Los fabricantes locales señalan que se trata de "competencia desleal". Los números de la importación y el efecto en precios de la eliminación de aranceles.

Tal como había anunciado en mayo del año pasado, el Gobierno llevó a 0% los aranceles para la importación de celulares . La medida, en línea con otras políticas de Javier Milei, busca profundizar la apertura comercial y bajar los precios al consumidor en determinados segmentos. Los fabricantes locales aceleran cambios operativos para mejorar la competitividad del sector, pero advierten que uno de cada tres aparatos que se activan en el país llega de contrabando : “Es una competencia desleal”, aseguran.

“Bajan los impuestos, bajan los precios” , así tituló el Ministerio de Economía un comunicado oficial que confirmó este jueves la eliminación de los aranceles a la importación de teléfonos celulares. En esa línea sostuvo que cuando se llevó a cabo la primera reducción del 16% al 8% se registraron bajas de entre el 25% y el 35% en distintas marcas y modelos: “Se amplía la oferta y se promueven precios más competitivos”, remataron.

Con el cronograma que establece el decreto firmado el año pasado, los fabricantes de electrónica ya tenían en claro que esto ocurriría. “Implicó un desafío para las empresas, por eso venimos trabajando fuertemente para mejorar la competitividad del sector”, señalaron a Ámbito desde AFARTE , la cámara que las agrupa.

Las firmas radicadas mayormente en Tierra del Fuego aseguran que se optimizó el proceso productivo de fabricación de celulares, se adaptó a estándares internacionales y también se lograron avances en materia logística, como la habilitación para la utilización de bitrenes, lo que reduce los costos de transporte: “Todo ello redundará en un baja del costo final de los celulares, lo que nos permitirá crecer en volumen para ser más competitivos frente a los importados”, explicaron.

Sin embargo, afirman que hoy el principal desafío para la producción local es la competencia desleal que implican los productos ingresados por contrabando. El dato que surge de las compañías de telefonía móvil es que uno de cada tres celulares que se activa en Argentina, no se fabricó en el país ni se importó legalmente .

Según datos de Tesys, procesados por AFARTE, el ingreso de teléfonos durante el primer cuatrimestre de 2025, período en el que pagaba arancel del 16%, fue más alto que en los últimos dos cuatrimestres, cuando ya había bajado al 8%. Unos 185.000 en el primer caso, contra unos 148.000 en el segundo. Incluso, durante todo 2024, con más aranceles, ingresaron más celulares que en 2025.

Para dimensionar la problemática, el informe revela que los importados legalmente representaron solo el 5% del mercado en 2025, cuando en 2024 habían representado un 6%. Otros sectores de la industria, como el textil, también vienen advirtiendo por el avance de la mercadería que desembarca de manera ilegal.

¿Bajan los precios?

Con respecto a si la eliminación del arancel se traducirá en una baja de precios, desde AFARTE aclaran que no será inmediato: “Hay otros factores que siguen interviniendo en el precio final del producto, sea importado o nacional, entre ellos, los costos logísticos, de comercialización, aduaneros, etcétera”.

En esa línea, explicaron que los precios de los productos electrónicos mostraron una baja en términos reales en los últimos años y especialmente en 2025. Mientras el IPC subió 31,5% en 2025, según el INDEC, en el rubro equipamiento y mantenimiento del hogar la suba fue del 19%. En la misma línea, el rubro Electrodomésticos relevado por el Instituto de Estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires registró una caída de 6,6% en 2025 contra suba del IPC CABA del 31,8%.

Esta claro que en el universo de productos que ingresan de contrabando no habrá impacto directo de la medida. En el sector piden reforzar los controles para evitar lo que consideran una “competencia desleal”.