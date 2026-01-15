Plazo fijo: cuánto gano si invierto $1.000.000 a 30 días desde mi homebanking

El plazo fijo es una de las alternativas preferidas por aquellos ahorristas que buscan resguardar su capital frente a un escenario de inflación persistente. Se trata de un instrumento financiero que brinda seguridad y previsibilidad, aunque su rendimiento no siempre logra ganarle a la suba de los precios.
Hay una diferencia notable en los rendimientos dependiendo del canal que se use para efectuar la operación.
En enero de 2026, las entidades bancarias ofrecen distintas tasas de interés, lo que permite a los inversores comparar opciones y analizar cuál resulta más conveniente para maximizar sus rendimientos.
Si bien cada banco define sus propias tasas, las entidades fomentan el uso de los canales digitales, que resultan más rápidos y seguros que realizar el trámite de manera presencial en una sucursal. Este incentivo se refleja en tasas de interés más elevadas para los plazos fijos a través del homebanking.
Plazo fijo en enero 2026; cuánto gano si invierto $1.000.000 a 30 días
El Banco de la Nación Argentina (BNA) cuenta con un simulador oficial que permite estimar el rendimiento de un plazo fijo según el monto invertido y el plazo elegido. Con las tasas vigentes, por ejemplo, al invertir $1.000.000 a 30 días, el capital genera intereses que se traducen en las siguientes ganancias:
Desde home banking
Si se realiza la inversión a plazo fijo por homebanking, la Tasa Nominal Anual (TNA) es de 23,50%, mientras que la Tasa Efectiva Anual (TEA) es de 26,21%, dejando un interés de $19.315,07 y un retorno total de $1.019.315,07.
Por sucursal
Por el otro lado, si se lleva a cabo la operación por sucursal, la Tasa Nominal Anual (TNA) es de 20,50% y la Tasa Efectiva Anual (TEA) es de 22,54%, lo que deja un interés de $16.849,32 y un monto total de $1.016.849,32.
