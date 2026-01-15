Plazo fijo: así operan los principales bancos hoy, jueves 15 de enero + Seguir en









Comparativa de tasas vigentes para depósitos en pesos a 30 días, con datos oficiales del BCRA foco en rendimientos reales para ahorristas.

Las tasas del plazo fijo muestran una leve variación respecto al inicio de 2026. Depositphotos

En un contexto económico donde el ahorro en pesos sigue siendo un tema espinoso para muchos argentinos, los plazos fijos continúan siendo una alternativa para quienes buscan no dejar los billetes quietos. Las tasas que los bancos pagan por estos depósitos varían bastante entre una entidad y otra, y los números de hoy reflejan ese paisaje.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La información oficial del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que publica diariamente las Tasas Nominales Anuales (TNA) que cada entidad financiera reporta para plazos fijos online a 30 días. Esto permite tener un panorama actualizado de cuánto puede ganar un ahorrista si deposita sus pesos por ese plazo.

Además, la relación entre tasa de política monetaria y las tasas que efectivamente pagan los bancos no siempre es directa, ya que las entidades deciden ajustarlas según su propia estrategia y necesidades de liquidez. Esto significa que puede haber sorpresas semana a semana, y que tasas más altas no siempre implican un mejor resultado neto después de impuestos o comisiones.

inversiones mercados finanzas plazo fijo Depositphotos Plazo fijo hoy: así están las tasas este 15 de enero Según los datos oficiales del BCRA de este jueves 15 de enero, las tasas que pagan los plazos fijos tradicionales a 30 días en pesos muestran diferencias claras entre los bancos más grandes y otras entidades más chicas o digitales. Los porcentajes ofrecidos son los siguientes:

Banco de la Nación Argentina : 22,5%

: 22,5% Banco Santander : 21%

: 21% Banco Galicia : 22%

: 22% Banco de la Provincia de Buenos Aires : 23,5%

: 23,5% BBVA : 22%

: 22% Banco Credicoop : 23%

: 23% Banco Macro : 24,5%

: 24,5% ICBC : 23,5%

: 23,5% Banco Ciudad: 20,5%

Depositphotos

Temas Plazo fijo