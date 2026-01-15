Sophie Turner es Lara Croft en la primera foto de la serie "Tomb Raider" de Prime Video

La serie de Prime Video basada en el popular videojuego de Tomb Raider ya tiene el primer vistazo oficial de Sophie Turner como Lara Croft.

Mientras la ex actriz de Game of Thrones se prepara para encarnar al ícono de los videojuegos en la próxima adaptación de la serie de acción real de Phoebe Waller-Bridge , Amazon MGM Studios reveló el miércoles una primera foto de la actriz en el personaje de la legendaria heroína de los videojuegos.

En la impresionante imagen, Turner, de 29 años, imita el estilo característico de Croft de los primeros días de la serie de videojuegos, lo que marca el inicio oficial de la producción de la tan esperada serie de Prime Video.

Turner luce el aspecto introducido por primera vez en el juego Tomb Raider original de 1996 (y ligeramente mejorado en Tomb Raider II de 1997 ), completo con las gafas de sol de color rojo de Croft, pantalones cortos, una mochila de cuero, una camiseta sin mangas verde azulado y una cola de caballo trenzada.

Aunque la serie se encuentra actualmente en rodaje, los detalles de la trama aún se mantienen en secreto. Sin embargo, algunas pistas sobre el futuro de la serie, a través del cual Waller-Bridge, guionista y protagonista de Fleabag, llevará a la famosa arqueóloga y aventurera, surgieron cuando la producción reveló el reparto completo y las descripciones de los personajes a principios de este mes.

Tras el anuncio, la actriz de Alien tres veces nominada al Oscar, Sigourney Weaver, se unió oficialmente al programa en el papel de Evelyn Wallis, una nueva creación para la franquicia más amplia descrita en un comunicado de prensa como una "mujer misteriosa y de altos vuelos que está ansiosa por explotar los talentos de Lara".

El actor de Harry Potter y White Lotus, Jason Isaacs, interpretará un papel familiar para los fanáticos de la serie de videojuegos que se lanzó por primera vez hace 30 años en 1996. Isaacs interpretará a Atlas DeMornay, el tío de Croft, en el programa, mientras que el actor de All American: Homecoming, Martin Bobb-Semple, interpretará al amigo de soporte técnico de Croft, Zip.

Los fanáticos de la serie de juegos también reconocerán al actor recurrente de House of the Dragon, Bill Paterson, en el papel de Winston, el mayordomo de Croft que a menudo deambulaba en su mansión en los juegos anteriores.

La actriz de la serie de películas de Bridget Jones, Celia Imrie, también se unió al programa a principios de enero como otro personaje nuevo llamado Francine, "la jefa de desarrollo del Museo Británico" que "se centra únicamente en recaudar fondos y copas de champán" a lo largo de la historia.

Turner hereda el papel de Croft de un linaje de actrices de acción real ganadoras del Oscar, incluidas Angelina Jolie (que protagonizó dos películas de Tomb Raider entre 2001 y 2003) y la estrella del reinicio de pantalla grande de 2018 Alicia Vikander.