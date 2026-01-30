Ni jubilados ni AUH: los beneficiarios de ANSES que recibirán un bono de $63.000 + Seguir en









Un depósito automático llega durante enero para estudiantes activos, tras validar el estado de su cursada y el cumplimiento de los requisitos formales.

ANSES está pagando el monto retenido de la Beca Progresar.

Durante el principio del año, un grupo de beneficiarios accederá a un ingreso adicional que no forma parte del esquema tradicional de asistencia social que mantiene la ANSES. El pago está dirigido a quienes mantienen activo su recorrido académico y cumplieron con las condiciones pautadas durante el ciclo lectivo anterior.

El dinero se acredita sin necesidad de hacer gestiones extra y el monto a cobrar es un acumulado del año anterior. El foco está puesto en acompañar a todos los estudiantes en su recorrido educativo y reconocer la permanencia en el sistema formal.

Becas Progresar 2024.jpg El Cronista Becas Progresar de ANSES: cuándo cobro el 20% retenido A lo largo del año, el programa educativo abona solo una parte del monto mensual. El porcentaje restante se va acumulando hasta confirmar la regularidad académica. Una vez cumplido ese paso, la suma acumulada se libera en un solo pago.

Ese depósito empieza en enero y se acredita junto al cronograma habitual. El importe final depende tanto del tipo de beca como del momento de inscripción. En algunos casos, el total es de $63.000, lo que cubre muchos gastos del estudio.

Dentro del tramo obligatorio, quienes ingresaron en la primera etapa reciben el pago de ocho meses retenidos. Para quienes se anotaron más tarde, el monto corresponde a menos cuotas. Si la acreditación no aparece durante enero, existe una segunda instancia en febrero. Esto pasa si la información escolar llega fuera de término, aunque el derecho al cobro se mantiene si todo está en regla.

Requisitos para cobrar las Becas Progresar El acceso a esta suma depende del cumplimiento de las condiciones establecidas por ANSES. Además de haber cobrado la ayuda mensual, se exige la constancia académica validada por cada institución: Progresar Obligatorio : Se solicita participación en actividades complementarias definidas por el programa y la aprobación total del ciclo lectivo.

Progresar Superior: El requisito principal es la regularidad como alumno y no tener materias pendientes al finalizar el año. La certificación institucional es sumamente importante. Si los datos no figuran completos o tienen errores, el pago se posterga hasta corregirlos.

